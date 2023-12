Actina na święta? Zobacz dlaczego to bardzo dobry pomysł!

Actina to marka doskonale znana nie tylko w Polsce. Rodzimy producent już od ponad dwóch dekad dostarcza użytkownikom komputery z najmocniejszymi podzespołami oraz aktywnie bierze udział w rozwoju e-sportu. Jej propozycje to nie tylko moc i wydajność gwarantująca swobodną zabawę. Actina dba o wszystkie detale swoich produktów, dzięki czemu każdy może poczuć się komfortowo, a dodając do tego fakt, że produkcja odbywa się w sposób maksymalnie ekologiczny, wspierając producenta pomagasz naszej planecie.

Marka Actina ma bogate portfolio produktów i wszystkich przedstawić po prostu nie sposób. Dlatego zaprezentuję trzy wybrane, które mogą stanowić doskonały pomysł na prezent dla młodszych i starszych graczy. Co istotne – każdy z nich gwarantuje maksymalną wydajność i komfort w bardzo rozsądnej cenie!

Actina PBA 5700X

Pierwszy model to Actina PBA 5700X. Dlaczego akurat on? Ponieważ za efekty wizualne odpowiada jeden z topowych układów graficznych marki Nvidia – GeForce RTX 4070. To oznacza możliwość korzystania ze wszystkich nowoczesnych technologii generowania obrazu oraz ray tracingu, a także automatyczną optymalizację ustawień dla wielu produkcji. Ponadto Jego jednostką centralną jest procesor AMD Ryzen 5 5700X, wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków z maksymalnym taktowaniem 4,6 GHz, co w połączeniu z 32 GB RAM czyni go gotowym do pracy przy maksymalnym obciążeniu w grach oraz specjalistycznych aplikacjach.

Każdy desktop gamingowy musi mieć nie tylko solidne podzespoły, ale również zapewniać ich optymalną temperaturę pracy. Dlatego w PBA 5700X został wprowadzony niezwykle wydajny system wentylacji, zapewniający optymalną cyrkulację powietrza. Przekłada się to na utrzymanie wszystkich komponentów w optymalnej temperaturze, redukując do zera ryzyko przegrzania. Ponadto doświadczenie firmy Actina sprawia, że całe wnętrze obudowy zostało zaprojektowane w sposób maksymalnie ergonomiczny, dzięki czemu łatwo usuwać z niego kurz oraz dodawać kolejne podzespoły, a także zachowuje się porządek w kablach.

A na zewnątrz nie można nie wspomnieć o licznych portach i wejściach na obudowie, co znaczenie ułatwia codzienne korzystanie z komputera. Dzięki tym rozwiązaniom PBA 5700X spełni zarówno wymagania młodszych użytkowników, którzy marzą oo poznawaniu nowych tytułów, jak i starszych, potrzebujących wydajnego sprzętu zarówno do pracy, ja i rozrywki. W chwili obecnej można nabyć ten model w promocyjnej cenie 5 947,44 zł i z grą The Invicible w bonusie. Czy warto? Jak najbardziej!

Actina ENDORFY 13400F

Drugi z wybranych modeli to Actina ENDORFY 13400F. Mamy tu niezwykle solidny komputer gamingowy, którego jednostką centralną jest procesor Intela 13. generacji – Core i5-13400F. 10 rdzeni o maksymalnej częstotliwości taktowania 4,6 GHz oraz 32 GB pamięci RAM (z możliwością zwiększenia aż do 128 GB!) przekładają się na wysoką wydajność i zapewnienie płynności zabawy nawet podczas najbardziej obciążających operacji. Tutaj również zastosowano kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4070, co umożliwia m.in. doświadczenia VR (funkcja Nvidia GameWorks VR) oraz korzystanie z najbardziej zaawansowanych technik generowania grafiki.

Wszystko to w obudowie typu midi tower, z rozmieszczonymi optymalnie ergonomicznie kablami oraz regulowanym podświetleniem RGB, dzięki czemu Actina ENDORFY 13400F staje się nie tylko domowym centrum rozrywki, ale również elementem estetycznym i wpływającym pozytywnie na klimat każdej rozgrywki. Dlaczego? Ponieważ podświetlenie może reagować na to, co dzieje się w grze, zwiększając intensywność świecenia lub też dopasowując odpowiednią kolorystykę.

Podobnie jak i w poprzednio opisywanym modelu, również tutaj mamy do czynienia z wieloma portami w obudowie oraz odpowiednim chłodzeniem. Dodając do tego fakt, że podzespoły są już fabrycznie skonfigurowane tak, aby zapewniać optymalną wydajność, nie sposób nie uznać, że Actina ENDORFY 13400F to perfekcyjne rozwiązanie dla każdego, kto chce po prostu cieszyć się bezproblemową zabawą bez kłopotania z samodzielnym ustawianiem parametrów. A za ile to wszystko? Model ten dostępny jest w promocyjnej cenie 5 919,83 zł, a żeby od razu można było przetestować jego możliwości, nabywca otrzymuje za darmo Assassin’s Creed Mirage.

Actina iCUE 13400F

Jest to komputer gamingowy z takim samym procesorem jak u poprzednika, czyli Core i5-13400F. Jednak zastosowano tutaj układ graficzny GeForce RTX 4060 oraz 16 GB RAM. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – nie każdy potrzebuje aż tak dużej mocy, jaką reprezentują poprzednicy. I to logiczne, ponieważ nie wszyscy siedzą w programach do obróbki wideo czy też muszą ogrywać najnowsze produkcje w dniu ich premiery, prawda? Nie oznacza to oczywiście, że Actina iCUE 13400F nie poradzi sobie z takimi zadaniami. A ponieważ w obudowie znajduje się dysk SSD o pojemności 1 TB, można mieć pod ręką sporo zainstalowanych gier i aplikacji.

Actina iCUE 13400F to także – zgodnie z nazwą – oprogramowanie iCUE, umożliwiające kontrolowanie całości za pomocą jednego, przejrzystego, a co za tym idzie łatwego w obsłudze interfejsu. Dostosowuje wszystkie parametry podzespołów do bieżących wymagań – zaczynając od taktowania rdzeni, kończąc na podświetleniu RGB – dzięki czemu wszystko działa płynnie i pokazuje pełnię swoich możliwości. Możesz zatopić się w rozgrywce bez myślenia o grzebaniu w ustawieniach.

Do tych wszystkich zalet należy także dodać atrakcyjną cenę – za ten wydajny i wygodny zestaw zapłacisz zaledwie 4 162,02 zł, co jak za takie zestawienie podzespołów i ich ergonomiczny, uporządkowany montaż w obudowie jest ceną po prostu śmieszną. Actina udowadnia, że nie musisz przepłacać, aby cieszyć się rozrywką na najwyższym poziomie!

Actina – to ma sens!

Wszystkie trzy modele to bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości. Gotowe zestawy sprawiają, że odpada konieczność samodzielnego zakupu poszczególnych elementów, a następnie składania wszystkiego w całość – na czym nie każdy się zna oraz po prostu nie każdy potrafi wszystko ze sobą spasować w optymalny sposób. Actina wyręcza Cię w tym zadaniu, a każdy z wymienionych modeli będzie z pewnością doskonałym podarunkiem na święta – a także z dowolnej innej okazji. Dlatego zobacz, który z powyższych najlepiej Ci się podoba i zamów go już dzisiaj!