Czy chcesz czy nie, Windows 10 ma już Copilota. A na tym nie koniec zmian i nowości

Aktualizacja została wprowadzona w ramach tradycyjnego Patch Tuesday. To taka tradycja, że w każdy drugi wtorek miesiąca Microsoft wypuszcza poprawki, a czasem dodaje do nich także nowości. I tak właśnie dzieje się obecnie. A oto pełen spis tego, co otrzymujemy z nową łatką.

Windows 10 KB5033372 już na Ciebie czeka

Grudniowa aktualizacja Windows 10 ma oznaczenie KB5033372 i możesz ją pobrać w dowolny momencie poprzez Windows Update. Jako że jest ona opcjonalna, nie pobierze się automatycznie, o czym należy pamiętać. Jeśli ją pominiesz, nic straconego – zapewne będzie stanowić część którejś z przyszłych, obowiązkowych aktualizacji w 2024 roku. A co zyskasz, jeśli się zdecydujesz na to rozwiązanie?

Jak już wspomniałem, w Windows 10 pojawi się Copilot. Po wprowadzeniu KB5033372 zagości on na pasku zadań, a po jego kliknięciu można dokonywać interakcji z Bing Chat lub opartym na ChatGPT Copilotem bez konieczności otwierania przeglądarki Edge. Ale uwaga – mamy tu do czynienia z wersją Previerw, a więc nie finalną, dlatego można spodziewać się, że od czasu do czasu coś zawiedzie.

Co poza tym? Panel “Wiadomości i zainteresowania” stał się większy, co pozwala na łatwiejszą z nim interakcję. Poprawiono także mechanizm powiadomień, a także dodano do niego możliwość włączenia informacji o nowych aktualizacjach systemu już na ekranie logowania. Ponadto na liście poprawek znajdziemy naprawę buga powodującego brak wsparcia dla klawiatur dotykowych, a także problemów z zawieszaniem się Edge w trybie IE (używa tego ktoś w ogóle?) przy wielu otwartych zakładkach.

Czytaj też: Windows 10 będzie jak Windows 7. Czyli – nie zapłacisz, nie dostaniesz aktualizacji

Lista poprawek obejmuje także sytuacje zdarzające się w specyficznych warunkach oraz przy korzystaniu z konkretnych usług i aplikacji (jak fontdrvhost.exe czy Microsoft Defender for Endpoint). Na stronie Microsoftu możemy również przeczytać, że “ta aktualizacja rozwiązuje problemy z zabezpieczeniami systemu operacyjnego Windows.“ Niestety – konkretów nie podano, ale skoro nie jest to aktualizacja obowiązkowa, zapewne nie ma tu żadnych bardzo istotnych zmian.

Dlatego Windows 10 KB5033372 możesz pobrać już dzisiaj, ale jeśli nie chcesz – nie musisz tego robić.