AMD ma bardzo intensywne plany na początek 2024 roku. Zacznie się od Ryzena 7 5700X3D

“Czerwoni” mimo swoich najlepszych wysiłków mają w swoim portfolio wciąż mniej popularne produkty niż rozwiązania największego konkurenta, czyli Intela, ale być może w przyszłym roku to się zmieni. Ryzen 7 5700X3D może okazać się przebojem, ponieważ opiera się na popularnym Ryzenie 7 5800X3D, ale pomimo podobnej wydajności powinien być od niego tańszy. Co zaoferuje?

AMD Ryzen 7 5700X3D – procesor z 3D V-Cache

Aktualizacja rodziny Ryzen 5000 związana jest z przejściem na sockety AM4 i AM5, co pozwoli na wykorzystanie Phoenixa z architekturą Zen4/RDNA3. Jak dotąd linia ta korzystała z Zen3/Vega. Ryzen 7 5700X3D ma dysponować ośmioma rdzeniami z 3D V-Cache, a jego taktowanie podstawowe wynosić 3,0 GHz. W razie potrzeby zwiększa się to do 4,1 GHz. W porównaniu do 5800X3D to 400 MHz mniej, a więc różnica nie jest duża. Na pokładzie znajdzie się tyle samo pamięci L3 – czyli 96 MB.

Niestety, źródło informacji nie podaje nam innych danych, jak TDP czy też cena. W tym drugim aspekcie możemy spodziewać się ok. 400 dolarów. Wspominany przeze mnie model Ryzen 7 5800X3D ma obecnie rynkową cenę 449 USD, a ponieważ 5700 będzie nieco słabszy, to maksymalny górny pułap.

Czytaj też: AMD należą się oklaski. Nowy Ryzen rozkłada Intela na łopatki

Warto dodać, że przecieki podają również początek 2024 roku jako datę premiery Ryzen 5 5500X3D, czyli modelu bardziej budżetowego. Ma on mieć 6 rdzeni i taktowanie 3,0 GHz z możliwością osiągnięcia 4,0 GHz i 99 MB cache L3. Ale cały czas jesteśmy tylko w sferze przecieków, toteż musimy zaczekać na oficjalne informacje od AMD.