AMD obiecuje, że standard AM5 jeszcze długo z nami zostanie

AMD ostatnio skupiło się na stacjach roboczych oraz linii Ryzen 8000, ma także ambitne plany na kolejny rok. Większość z nich dotyczy rozwiązań pomyślanych dla AM5. W wywiadzie dla kanału OverclockersUK David McAfee, wiceprezes AMD do spraw klientów, powiedział wiele ciekawych rzeczy związanych z planami producenta na najbliższy czas.

AMD AM5 będzie wspierane przez długi czas

McAfee zauważył, że strategia długotrwałego wspierania AM4 przyniosła świetne rezultaty, dlatego została ona również wdrożona dla AM5. AMD daje gwarancje, że będzie wspierać ten standard co najmniej do roku 2025, ale to tylko minimum. Decyzja o stworzeniu kolejnego socketu dopiero musi zostać przemyślana – aktualny spełnia wszystkie potrzeby użytkowników oraz umożliwia wykorzystanie w pełni możliwości Ryzenów. Pozwala również na uniwersalne budowanie własnych zestawów – płyty główne B650 czy X670 z AM5 równie dobrze służą profesjonalistom, jak i graczom.

AM5 będzie miało wsparcie dla nowych procesorów, które dopiero pojawią się w przyszłości, znajdzie zastosowanie w stacjach roboczych oraz innych segmentach rynku. Inaczej mówiąc: AMD nie chce na siłę zmieniać czegoś, co doskonale się sprawuje. Zaletą tego socketu jest także wsparcie dla PCIe 5.0, co pozwoli na osiąganie niezwykle wysokich transferów.

Mcafee powiedział również, że AMD zwraca uwagę na skalowanie pamięci i cały czas działa nad usprawnieniem integralności sygnałów przechodzących przez socket. Ważna jest nie tylko jego konstrukcja, ale również użyte do produkcji materiały oraz rodzaj stosowanej pamięci. Jak zadeklarował, ma być coraz lepiej, a AM5 jest gotowe na wyzwania, jakie pojawiły się wraz ze sztuczną inteligencją.