Android Auto w roli inteligentnego asystenta? Ta funkcja pozwoli zapomnieć o telefonie

Wyobraźcie to sobie już dziś: wsiadam do samochodu, włączam system Android Auto, a tam pojawia się wirtualny asystent, który czyta na głos wiadomości. Ale nie chodzi o zwykłe czytanie wszystkich wiadomości na głos (to byłoby zbyt banalne, jak na trzecią dekadę XXI wieku). Skoro mamy już tzw. sztuczną inteligencję na salonach, niech ona mi takie wiadomości zgrabnie podsumowuje. No i mamy to! Połączenie Asystenta Google i Android Auto daje mniej więcej pojęcie o tym, czego możemy spodziewać się już wkrótce w naszych samochodach. Ma być tradycyjnie prościej i wygodniej. Na trop nowości wpadła ekipa serwisu 9To5Google, która zdekompilowała wersję 14.52 aplikacji Google przesłanej do Sklepu Play.