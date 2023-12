Czerwony obiekt uchwycony wysoko nad Ziemią. Co sfotografował astronauta przebywający na pokładzie ISS?

Takowe, nazywane czasami duszkami czy chochlikami, powstają w konsekwencji zjawiska atmosferycznego, które zachodzi w jonosferze. Jest ono rodzajem bardzo silnego wyładowania elektrycznego i choć występuje na bardzo dużych wysokościach, to może być efektem wyładowań od chmur do gruntu bądź od chmury do chmury.

Mogensen, realizujący różne zadania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w każdą sobotę udaje się do modułu obserwacyjnego i stamtąd śledzi pojawiające się burze. Wszystko po to, by jak najlepiej zapoznać się z okolicznościami, w jakich dochodzi do intensywnych burz oraz różnego rodzaju zjawisk pogodowych, które mają miejsce na dużych wysokościach.

@Astro_Andreas managed to capture a red sprite, a rare lightning phenomenon, as part of the Thor-Davis experiment, led by @DTUSpace



The red sprite appeared above a thundercloud and Andreas captured it with a special event camera that allows us to… pic.twitter.com/o4gwweeVTH — Human Spaceflight (@esaspaceflight) December 1, 2023

Zdjęcie ukazujące czerwony obiekt znany jako sprite zostało wykonane przez Andreasa Mogensena, astronautę przebywającego na pokładzie ISS, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W takich okolicznościach doszło do uwiecznienia czerwonej poświaty, który zazwyczaj jest widoczna na wysokości wynoszącej od 40 do 80 kilometrów. Obserwacje sprite’ów zgłaszano już w przeszłości, co było zasługą pilotów. Pierwsza potwierdzona detekcja miała natomiast miejsce w lipcu 1989 roku. Niewielka liczba takich obserwacji wynika przede wszystkim z faktu, iż te czerwone duszki są prawie niemożliwe do zobaczenia z powierzchni naszej planety.

W efekcie najlepszą szansę na poczynienie obserwacji zapewnia śledzenie z wyższego pułapu. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, orbitująca wokół Ziemi na wysokości około 400 kilometrów, świetnie sprawdza się w tej roli. Jeśli chodzi o charakterystyczny kolor tych wyładowań, to pojawia się on w sytuacji, gdy wyładowanie spotyka się z azotem występującym w atmosferze ziemskiej. Zdjęcie być może w ogóle by nie powstało, gdyby nie zaawansowanie technologiczne kamery zdolnej do wykonania nawet 100 tysięcy zdjęć na sekundę. Taki instrument zazwyczaj służy naukowcom do obrazowania wyładowań atmosferycznych w górnych warstwach atmosfery i badania ich wpływu na stężenie gazów cieplarnianych.