Test płyty głównej Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero?

Dodatków jest naprawdę sporo. Otrzymujemy bowiem instrukcję, przedłużacz do diod LED ARGB, cztery kable SATA, termopad dla dysku M.2, holder dla wentylatora pamięci RAM, antenę Wi-Fi, Q-Connector, podkładki i zatrzaski dla dysków M.2, pendrive ze sterownikami oraz dodatki typu naklejki. Mamy więc sporo dodatków, które mogą się przydać podczas składania komputera. Antena Wi-Fi jest na kablu, więc możecie ją postawić w wygodnym miejscu. Asus tutaj opracował też jej nowe podłączenie, które jest znacznie prostsze. Jeśli chcecie możecie zamontować też dodatkowy wentylator chłodzący pamięci RAM. Asus przygotował więc odpowiedni zestaw jak na tej klasy konstrukcję.

Wygląd Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero

Płyta jest czarna, ale na osłonie portów I/O mamy podświetlany napis ROG. Producent nie zapomniał też o backplate obejmujący cały tył. Wygląda to naprawdę dobrze, w szczególności podświetlana część. Zestaw oparty o Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero zdecydowanie może się podobać i fajnie będzie prezentował się z innymi podświetlanymi (ale też nie tylko) częściami. Co ważne cała konstrukcja ma forma ATX, czyli ma wymiary 305 x 244 mm. Spokojnie więc wejdzie do większości obudów.

Budowa Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero

Sekcja zasilania ma konfigurację 20 (VCore)+1 (VCCGT)+2 (VCCAUX) 90 A. Taka konfiguracja spokojnie wystarczy nawet do utrzymania i9-14900K po OC. Za chłodzenie odpowiadaj aluminiowy radiator, ciepłowód oraz termopady o wysokiej przewodności. To również powinno gwarantować niskie temperatury nawet podczas bardzo mocnego obciążenia. Całość zasilana jest z dwóch wtyczek 8-pin ProCool II.

Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero ma łącznie pięć złączy M.2. Dwa mają linie z procesora, a najwyżej położone ma największy radiator. Tutaj obsługuje ono dyski PCIe Gen5 x4 2242/2260/2280/22110. Jak zawsze jeśli zamontujecie tutaj dysk, to złącze PCIe x16 będzie działało w trybie x8, a drugie zostanie wyłączone. Drugie złącze obsługuje dyski PCIe Gen4 x4 2242/2260/2280 i tutaj bez problemów możecie zamontować dysk, ale będzie on pod dużym radiatorem chłodzącym wszystkie konstrukcji. Pozostałe trzy złącza mają już linie z chipsetu. Każdy obsługuje dyski PCIe Gen4 x4, jedno 2242/2260/2280, a pozostałe tylko 2280. Płyta ma też cztery złącza SATA 6 Gb/s.

Na płycie mamy cztery sloty na pamięci DDR5. Ich maksymalna prędkość to 8000+, a pojemność 192 GB. Oczywiście obsługa szybkich pamięci zależy głównie od jakości kontrolera w procesorze, więc nie zawsze tak szybkie pamięci ruszą bez problemów. Mamy oczywiście wsparcie dla XMP. Ciekawostką jest Asus Enhanced Memory Profile II (AEMP II), która ma pozwalać na osiąganie najwyższej wydajności pamięci i zwiększać kompatybilność. Mamy też ulepszony układ ścieżek, który ma poprawiać stabilność przy najwyższych zegarach pamięci.

Gniazda PCIe x16 są dwa. Oba są specjalnie wzmacniane i obsługują urządzenia PCIe 5.0 x16. Tutaj najwyższej położone ma specjalny przycisk ułatwiający zwolnienie blokady. Oczywiście przypomnę tylko, że jeśli zajmiecie pierwszy slot M.2 to złącze zacznie działać w trybie X8, a drugie zostanie wyłączone. Mamy też jedno złącze PCIe 4.0 x4.

Układ dźwiękowy to Realtek ALC4082 oraz ESS ES9218 QUAD DAC. Audio powinno być więc jednym z najlepszych jakie znajdziemy na płytach głównych. Karta LAN to Intel I226-V 2,5 Gb/s. Mamy też Intel Wi-Fi 7 BE200 ze wsparciem dla Bluetooth 5.4. Łączność z siecią jest również znakomita i powinna pozwolić na wykorzystanie maksimum z posiadanego łącza.

Na płycie znajdziemy złącza:

1x CPU Fan,

1x CPU OPT Fan,,

1x AiO Pump,

4x Chassis Fan,

1x W_PUMP+.

1x 2-pin Water In,

1x 2-pin Water Out,

1x 3-pin Water Flow,

1x USB-C 20 Gbps,

2x USB 5 Gbps,

2x USB 2.0,

3x ARGB,

1x RGB,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x audio,

1x thermal sensor.

Mamy też przycisk startu oraz FlexKey, który domyślnie działa jako restartu. Jest też wyświetlacz kodów POST. Ciekawostką jest złącze 8-pin, do którego podłączamy złącze PCIe 6+2-pin. Pozwala on na zasilanie złącza USB-C na przednim panelu obudowy, który dzięki temu oferuje PD3.0. Pozostałej konfiguracji złączy ciężko coś zarzucić. Mamy sporo złączy ARGB, jedno RGB czy sporo pod USB. Są też złącza pod customowe chłodzenie cieczą. Jedynie chociaż jedno złącze 4-pin PWM mogło by się znaleźć z prawej strony płyty. Poza tym rozmieszczenie złączy jest dobre i nie ma do czego się przyczepić.

Tylna zaślepka jest zintegrowana z płytą. Tutaj mamy do dyspozycji:

2x Thunderbolt 4,

1x USB-C 10 Gbps,

5x USB 10 Gbps,

4x USB 5 Gbps,

1x HDMI,

2x złącza pod anteny Wi-Fi,

1x LAN,

5x audio,

1x Optical S/PDIF.

Konfiguracja jest ponownie znakomita. Mamy sporo szybkich USB, a przede wszystkich jest Thunderbolt 4. Jedno złącze obrazu powinno wystarczyć, chociaż DisplayPort też by się przydał. Plus za złącza pod anteny Wi-Fi, które mają nową konstrukcję. Znacznie łatwiej jest je zamontować. Asus nie zapomniał też o pełnej konfiguracji audio. Z tyłu mamy również przycisk do resetowania CMOS oraz flashowania BIOSu.

BIOS Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero

BIOS jest typowy dla Asusa i nie ma tutaj zaskoczeń. W trybie Ez łatwo włączycie XMP pamięci czy szybko dobierzecie się do sterowania wentylatorami. Tryb zaawansowany udostępnia mnóstwo różnych opcji, które pozwalają na np. podkręcenie procesora. Tutaj tylko domyślnie mamy długotrwały limit mocy ustawiony na 253 W – w testach go zdjąłem. Całość jest dobrze poukładana i raczej bez problemów znajdziecie interesującą Was opcję.

Platforma testowa Procesor Intel Core i9-14900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC Pamięć RAM Kingston Fury Renegade 2x 16 GB 7200 MHz CL38 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil XMP pamięci, który zadziałał bez problemów. Zmieniłem też domyślne limity mocy tak, aby procesor nie był niczym ograniczany.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Pro 2 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 48°C i 58°C.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Warhammer III, Far Cry 6 oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Tutaj oczywiście w Metrze Exodus Enhanced Edition nie da się wyłączyć RT. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark Mirrors of Madness.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Czujnik na płycie pokazywał 65°C. Konstrukcja nie ma problemów z utrzymaniem niskiej temperatury nawet przy mocnym obciążeniu procesora. Chłodzenie daje sobie bez wątpienia radę.

Test Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero – podsumowanie

Za Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero musicie zapłacić ok. 3450 zł. Jest to spora cena, ale płyta jest zdecydowanie warta tej kwoty. Na pewno bardzo dobrze ona wygląda i jest świetnie wykonana. Plus też za format ATX, który gwarantuje zgodność z większością obudów.

Konstrukcja ma 5 złączy M.2. Co prawda jednego nie warto wykorzystywać, bowiem PCIe x16 zacznie działać w trybie x8, a drugie zostanie wyłączone, ale to i tak spora liczba złączy. Radiator pozostałych dysków daje sobie dobrze radę i dysk nie nagrzewa się mocno pod obciążeniem. Mamy też wsparcie dla szybkich pamięci RAM, czy przycisk ułatwiający wyjęcie karty z PCIe x16 Gen5. Liczba złączy wewnętrznych, zresztą też zewnętrznych jest bardzo dobra i spokojnie podłączycie każdy sprzęt. Nie zabrakło na tylnym panelu Thunderbolt 4, który powinien być standardem przy tej klasie płyty. Plus za obecność LAN 2,5 Gb/s, Wi-Fi 7 czt audio Realtek ALC4082.

BIOS jest standardowy dla Asusa. Jest tryb Ez więc łatwo włączycie XMP pamięci, a w zaawansowanym możecie zmienić sporo różnych opcji, w tym podkręcić procesor. Płyta wypadła bardzo dobrze w testach, gdzie notuje wysokie wyniki. Zastosowany sprzęt nie jest więc niczym ograniczany w szczególności, jeśli zdejmiecie limity mocy z procesora. Sama sekcja jest mocna i bardzo dobrze chłodzona, przez co pod obciążeniem nie ma obaw o jej temperatury.

Jeśli więc szukacie bardzo dobrej płyty Z790 to warto kupić Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero. Będziecie z niej na pewno zadowoleni.