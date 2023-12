Chromebook za mniej niż 1000 złotych! Tak – to możliwe

Dlaczego warto nabyć ten właśnie model? Cena to tylko jedna z jego zalet. Ważniejsze jest to, że doskonale nadaje się zarówno do nauki, jak i pracy oraz rozrywki. Dlatego jeśli potrzebujesz narzędzia do którejkolwiek z tych rzeczy, jest to propozycja warta rozważenia.

Acer Chromebook 315 – szybki, wydajny, niezawodny

Zacznę od podstaw, czyli gabarytów. Acer Chromebook 315 ma wyświetlacz 15″ z niewielką ramką grubości 10,5 mm. Ekran został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną, co umożliwia korzystanie z niego nawet w jasno oświetlonym pomieszczeniu lub podczas letnich dni na zewnątrz. Dodatkowo w niektórych modelach jest on konwertowalny. W pracy i rozrywce pomaga duża klawiatura z blokiem numerycznym, a mocny procesor umożliwia płynne działanie aplikacji i przeglądanie internetu.

Na pokładzie znajduje się ChromeOS, czyli lekki system od Google’a. Dzięki wbudowanej ochronie antywirusowej cechuje go wysokie bezpieczeństwo, a zintegrowane narzędzia producenta ułatwiają organizację pracy, dają dostęp do plików na Dysku i wielu innych praktycznych rozwiązań. Dodatkowo bardzo łatwo współpracuje się z urządzeniami mającymi system Android, dzięki czemu można w dowolnym momencie przeskoczyć z telefonu na Chromebooka i z powrotem. A akumulator modeli Acer 315 pozwala na pracę przez 10 godzin.



Acer Chromebook 315 wyróżnia się także lekką i smukłą konstrukcją, dzięki czemu świetnie nadaje się do podróży. O wszystkich tych zaletach można przekonać się osobiście, korzystając z promocji podczas której możesz go nabyć w cenie 999 złotych. Prowadzą je następujące sklepy: X-KOM, RTV Euro AGD, Komputronik oraz Media Expert. Jeśli nie lubisz przepłacać – warto skorzystać!