Home Nauka Generator prądu, który nie potrzebuje paliwa. Elektromagnetyczna magia zaprezentowana w praktyce

Generator prądu, który nie potrzebuje paliwa. Elektromagnetyczna magia zaprezentowana w praktyce

AISEG (AI Smart Electromagnetic Generator) to nazwa niecodziennego generatora energii elektrycznej, który do działania nie potrzebuje paliwa. Urządzenie to zostało zaprojektowane przez inżynierów z Korei Południowej.