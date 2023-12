Test obudowy FSP CUT592

Co otrzymujemy wraz z FSP CUT592?

Producent do obudowy dołącza:

instrukcję,

zestaw śrubek,

opaski na rzepy,

speaker.

Śrubki są posortowane za to mały plusik – nie trzeba ich wygrzebywać z jednego worka. Mamy tez opaski na rzepy, które z pewnością się przydadzą podczas składania zestawu. Instrukcja jest bardzo ogólna, ale na szczęście sam montaż jest standardowy, bez dziwnych rozwiązań, więc nie powinno być tutaj problemów.

Wygląd zewnętrzny FSP CUT592

Wymiary obudowy to 465 x 230 x 477 mm, a waży ona 7,9 kg. Możecie tutaj zmieścić płyty E-ATX, ATX, micro ATX i mini ITX. FSP CUT592 dostępna jest tylko w testowanej wersji kolorystycznej.

Przedni panel mamy wykonany w całości z siatki mesh. Dosyć ciężko go zdjąć, ale tutaj trzeba to wykonać tylko przy konieczności wymiany wentylatorów. Sam filtr znajduje się za śmigłami i bez problemów można go zdjąć i wyczyścić docierając od środka obudowy. Z przodu mamy miejsce na trzy wentylatory 140 mm – nie ma też zbytnio wycięć na modele 120 mm. Domyślnie mamy też zamontowane trzy śmigłą 140 mm. FSP nie podaje ich specyfikacji, ale wg odczytów płyty głównej, maksymalna prędkość wynosi ok. 900 RPM. Wychodzą z nich dwa kable: 3-pin oraz ARGB. Są one też domyślnie podłączone pod dołączony do obudowy kontroler.

Na górze mamy miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Przykrywa je filtr przeciwkurzowy mocowany na magnes. Po prawej stronie są wszystkie złącza i przyciski. Mamy tutaj 1x USB-C, 2x USB-A, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki, przycisk startu, restartu oraz sterowania podświetleniem. Używanie tego ostatniego jest opcjonalne – całość można zsynchronizować z płytą główną. Plus za dodanie zaślepek, które chronią porty przed kurzem.

Lewy bok to szkło hartowane. Mamy wygodną rączkę do jego otwierania, a zamykany jest on na magnesy. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala na łatwe dostanie się do wnętrza. Prawy bok to blacha mocowana na dwie szybkośrubki. Mamy tutaj otwory wentylacyjne z filtrem przeciwkurzowym ponownie mocowanym na mages. FSP CUT592 ma bowiem dodatkowe miejsca na dwa wentylatory 120 mm po prawej stronie od płyty głównej.

Obudowa stoi na czterech nóżkach, które ślizgają się po panelach. Pod zasilaczem możecie też zobaczyć filtr przeciwkurzowy, który ma wygodną rączkę pozwalającą na szybkie jego wyjęcie i wyczyszczenie.

Z tyłu mamy 7 zaślepek PCI poziomych i trzy pionowe. Są one mocowane na szybkośrubki. Jeśli więc chcecie postawić kartę graficzną to wystarczy dokupić riser. Na górze jest 140 mm wentylator, model ten sam co z przodu. Na dole standardowo mamy też miejsce na zasilacz.

Wygląd wewnętrzny FSP CUT592

System zarządzania okablowaniem jest dobry. Pod miejscem na płytę, z boku i na górze są otwory na przeciągnięcie okablowania. Te po prawej mają też gumowe przelotki, co jest małym plusem. Z tyłu jest ok. 16 mm wolnej przestrzeni, co może nie jest dużą ilością, ale powinna wystarczyć. Mamy też miejsce na opaski na rzepy, a kable od przedniego panelu są w specjalnych tunelach. Spokojnie więc możecie ładnie ułożyć okablowanie z tyłu, jeśli Wam na tym zależy.

FSP CUT592 ma piwnicę, a w niej miejsce na 200 mm zasilacz oraz koszyk na dwa dyski 3,5 cala. Na nim jest jeszcze jedno miejsce na dysk 2,5/3,5 cala. Obudowa ma także jedno dedykowane miejsce dla dysku 2,5 cala oraz jedno 2,5/3,5 cala na piwnicy. Sam zasilacz stawiany jest na antywibracyjnych podkładkach.

W obudowie zmieścicie karty graficznej o długości do 400 mm oraz chłodzenia procesora o wysokości do 175 mm. Spokojnie więc można montować nawet najwydajniejszy sprzęt. Obudowa wspiera też chłodzenia AiO. Z przodu mamy miejsce na chłodnicę do 280/360 mm (choć nie ma wycięć na wentylatory 120 mm, więc montaż chłodnicy musiałby być bezpośrednio do otworów wentylujących), z boku do 240 mm i na górze do 280/360 mm. Spokojnie więc możecie kupić AiO 360 i umieścić je na górze skrzynki.

Na piwnicy mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz – holder dla kart graficznych. Można go przesuwać w bok oraz wzdłuż obudowy. Można go łatwo dopasować do posiadanej karty graficznej, a sam taki dodatek to zdecydowany plus.

SP CUT592 ma dołączony kontroler dla wentylatorów. Można tutaj podpiąć do 4 urządzeń 3-pin oraz ARGB. Wentylatory niestety chodzą z maksymalną prędkością i nie da się sterować ich obrotami. ARGB ma kabel pozwalający na synchronizację z płytą główną, więc możecie zrezygnować z przycisku na obudowie. Całość zasilana jest ze złącza SATA.

Montaż podzespołów w FSP CUT592

Montaż podzespołów może nie jest wyjaśniony przez instrukcję, ale jest typowy i bezproblemowy. Łatwo ułożycie okablowanie z tyłu i przeciągniecie je najkrótszą drogą do odpowiedniego złącza. Plus za kontroler, który pozwala na ogarnięcie okablowania wentylatorów. Podczas składania nie napotkałem żadnych problemów więc uważam je za naprawdę przyjemne.

Obudowa wygląda też bardzo dobrze. Mamy cztery podświetlane wentylatory, które ładnie wyglądają w rzeczywistości. Z boku jest okno, przez które dobrze widać podzespoły. Jeśli dołożycie tutaj jeszcze więcej urządzeń z podświetleniem, to może się to podobać.

Zebrane najważniejsze parametry

Wymiary: 465 x 230 x 477 mm

Waga: 7,9 kg

Obsługiwane płyty: E-ATX, ATX, micro ATX i mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 1x 2,5 cala, 2x 3,5 cala, 2x 2,5/3,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 175 mm

Maksymalna długość zasilacza: 200 mm

Maksymalna liczba wentylatorów: 6x 120mm/ 6x 140mm

Dołączone wentylatory: 4x 140 mm

Miejsca na chłodnicę: przód: 280/360 mm, góra: 280/360 mm, bok: 240 mm

Złącza na przednim panelu: 1x USB-C, 2x USB-A, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki,

Gwarancja: 24 miesiące

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy FSP CUT592

Obudowa ląduje mniej więcej w połowie wykresów. Temperatury podzespołów nie są więc najwyższe, ale też nie najniższe – obudowa w konfiguracji z czterema wolnymi wentylatorami zapewnia po prostu przeciętne warunki do pracy komputera. Tutaj szkoda, że śmigła nie są szybsze i z możliwością kontroli obrotów.

Natomiast całość wypada naprawdę dobrze pod względem kultury pracy. Jest cicho i śmigła kompletnie nie powinny Wam przeszkadzać podczas pracy.

Test FSP CUT592 – podsumowanie

FSP CUT592 kupicie za ok. 400 zł. Uważam, że w tej cenie jest to bardzo dobry wybór. Obudowa ma miejsce na duże podzespoły oraz na górze zmieścicie chłodnicę 360 mm. Jest ona dobrze wykonana i ma kilka ciekawych rozwiązań. Tutaj plus za boczne otwierane okno z wygodną rączką oraz za holder dla kart graficznych. Mamy też łatwo dostępne filtry przeciwkurzowe czy dobry system zarządzania okablowaniem. Nie miałem też żadnych problemów podczas składania komputera, które w tej obudowie jest całkowicie typowe i nie ma żadnych dziwnych rozwiązań.

Skrzynka ma preinstalowane cztery 140 mm wentylatory, które są ciche, ale nie oferują zbyt wysokiej wydajności (ale też obudowa nie wypadła w testach najgorzej – jest po prostu pod tym względem przeciętna), choć pracują naprawdę cicho. Są one domyślnie podłączone do kontrolera, który pozwala na sterowanie podświetleniem, ale nie ma możliwości sterowania prędkością śmigieł. Tutaj jednak wolałbym zamontowane szybsze wentylatory, którymi można sterować. Plus jednak za podświetlenie ARGB, które może się podobać.

Testowany produkt w tej cenie ciężko nie polecić. Obudowa dobrze sprawdzi nawet z mocniejszymi podzespołami, a możliwość montażu sporych części pozwala na zbudowanie w niej wydajnego komputera.