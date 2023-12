Galaktyka, która zachowuje się wbrew zasadom. Astronomowie dostrzegli zakazane emisje

Skąd takie nazewnictwo? Powód jest prosty: takie linie nie występują naturalnie na Ziemi. Spotyka się je natomiast w innych częściach wszechświata. Wyobraźmy sobie scenariusz, w którym linia emisyjna w widmie pochodzi wyłącznie od gazu o niskiej gęstości. Takie warunki mogą panować na przykład w obrębie mgławic, ale są niespotykane naturalnie na naszej planecie, gdzie gazy są gęstsze.

W przypadku ostatnich obserwacji, których celem była galaktyka spiralna MCG-01-24-014, doszło do zebrania cennych informacji. Obiekt ten posiada wysoce energetyczne jądro, za sprawą którego określa się go mianem galaktyki aktywnej. Idąc dalej w tej klasyfikacji, można ją również przypisać do grona galaktyk Seyferta typu 2. Takowe zazwyczaj znajdują się stosunkowo blisko Ziemi (należy jednak pamiętać, że mówimy o kosmicznych skalach odległości), podczas gdy podobne do nich obiekty, czyli kwazary, są zwykle bardzo odległe.

Galaktyka aktywna MCG-01-24-014 wykazuje zakazane linie emisji ze względu na inną niż na Ziemi gęstość gazu tam występującego

Przejdźmy jednak do innej kwestii: samego powstawania linii widmowych. Takowe tworzą się, ponieważ niektóre atomy i cząsteczki pochłaniają i emitują światło na ściśle określonych długościach fal. Wynika to z faktu, że elektrony mogą istnieć w wąskich zakresach energii, co odpowiada konkretnym długościom fal, które są pochłaniane lub emitowane. To prowadzi do wyjaśnienia, dlaczego niektóre linie emisji są określane mianem zakazany.

Gdy prowadzi się obserwacje wskazujące na istnienie linii, jakich w teorii nie powinno się widywać, to pod pewnym względem przeczy to zasadom fizyki kwantowej. Oczywiście wszechświat ma wiele tajemnic, które wciąż czekają na wyjaśnienie i nie należy kierować się wyłącznie wynikami badań prowadzonych na Ziemi. W ten sposób dojdziemy bowiem do wniosku, iż coś jest niemożliwe, ale rzeczywistość pokaże nam, że takie ograniczenia występują wyłącznie na naszej planecie. A w odległej przestrzeni kosmicznej? Już niekoniecznie.