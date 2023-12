Fanowski Galaxy S23 już do kupienia w Polsce. Na start nie zabrakło promocji

Galaxy S20 w wersji fanowskiej okazał się strzałem w dziesiątkę, bo był to tańszy wariant flagowca, odpowiednio okrojony, ale też w niższej cenie. Potem przyszła pandemia, problemy z produkcją, łańcuchem dostaw i obostrzeniami, przez co Galaxy S21 FE zadebiutował tuż przed Galaxy S22, a więc w najgorszym możliwym momencie. Kolejnej generacji fanowskiego flagowca nie było i wydawało się, że Samsung porzucił ten pomysł. Nic bardziej mylnego – już w pierwszych miesiącach tego roku pojawiły się doniesienia dotyczące Galaxy S23 FE. Urządzenie ostatecznie zostało wprowadzone na rynek w październiku, ale jedynie w wybranych krajach Azji oraz w USA. Od tamtej pory słuch po nim zaginął.

Przed kilkoma dniami dość niespodziewanie poznaliśmy datę europejskiej premiery, a dziś Galaxy S23 FE dostępny jest już w Polsce. Urządzenie można kupić w dwóch wariantach konfiguracji pamięci w cenach:

8/128 GB – 3199 złotych,

8/256 GB – 3449 złotych,

Do wyboru mamy aż sześć wariantów kolorystycznych – miętową, grafitową, beżową, purpurową, niebieską i pomarańczową. Co ciekawe, Galaxy S23 FE jest tańszy od poprzednika, który kosztował w Polsce od 3499 złotych i to za wersję 6/128 GB.

Typowo dla siebie Samsung oferuje też cashback w ramach promocji na start. Zasady są proste – kupując fanowskiego smartfona do 31 grudnia, dokonując jego aktywacji do 7 stycznia 2024 roku uruchamiając i logując się do aplikacji Samsung Members, możecie otrzymać 300 złotych na kartę przedpłaconą Visa. W aplikacji w ciągu 14 dni musicie odszukać baner promocyjny, pobrać unikalny kod (do 14 stycznia) i wprowadzić go w programie Samsung Zwrot na kartę. Kiedy producent pozytywnie zweryfikuje nasze zgłoszenie, wygeneruje kartę, a po dodaniu jej do Portfela Google, mamy dodatkowe pieniądze na zakupy.

Co oferuje Galaxy S23 FE?

Fanowski Galaxy S23 został wyposażony w 6,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2x o standardowej rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Z przodu znalazł się aparat do selfie 10 Mpix. Natomiast z tyłu dostajemy główny aparat 50 MP z 3-krotnym zoomem, funkcją Nightography i zaawansowaną cyfrową stabilizacją obrazu (VDIS), która umożliwi robienie wysokiej jakości zdjęć i filmów w każdej sytuacji. Obok niego znalazł się 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw 8 Mpix.

Na pokładzie Galaxy S23 FE znajdziemy Exynosa 2200. Procesor sparowany jest z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Na sam akumulator raczej nie ma co narzekać, bo za zasilanie odpowiada tutaj ogniwo o pojemności 4500 mAh, choć akurat w połączeniu z Exynosem może nie wystarczyć nam na długo. Ładowanie typowe dla Samsunga – 25 W.

Z dodatkowych rzeczy warto jeszcze wspomnieć, że najnowszy model z serii Fan Edition odporny jest na wodę i kurz zgodnie ze stopniem ochrony IP68, tylny panel zabezpieczony został szkłem Gorilla Glass 5, a w dodatku producent zapewnia temu modelowi 5 lat wsparcia.