Masz Galaxy Watch 5 albo Galaxy Watch 5 Pro? Koniecznie zainstaluj najnowszą aktualizację

Dla wielu osób smartwatche Galaxy Watch 5 oraz 5 Pro to najlepsze, co Samsung zrobił w dziedzinie Wear OS, a także ogólnie jedne z najciekawyszych modeli na całym rynku. Trzeba przyznać, że pochwały to zasłużone, a producent wykonał kawał dobrej roboty, między innymi dzięki udanemu przeniesieniu najlepszych elementów Tizen do Wear OS. Ale jak to zwykle bywa, każde oprogramowanie wymaga od czasu do czasu aktualizacji.

Aktualizacja dla Galaxy Watch 5 i 5 Pro

Taka właśnie pojawiła się po raz pierwszy od sierpnia b.r. i ponad rok po tym, gdy oba modele zadebiutowały na rynku. O ile wcześniej mieliśmy do czynienia z poprawkami funkcji, jak usprawnienia monitorowania snu czy ćwiczeń, a także nowymi tarczami, tak teraz aktualizacja jest mało efektowna wizualnie, natomiast niezwykle istotna ze względów bezpieczeństwa. Zarówno Galaxy Watch 5, jak i Galaxy Watch 5 Pro otrzymują w niej poprawki związane ze stabilnością oraz wydajnością. Łatka dla Watch 5 ma oznaczenie R910XXU1BWL1, a dla Watch 5 Pro R920XXU1BWL1.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Czytaj też: Test Samsung Galaxy Watch5 Pro. Więcej Samsunga niż Wear OS wyszło na dobre

Jak zdradza Samsung, znajdziemy tu między innymi łatki dla wszystkich luk wykrytych od sierpnia, co znacznie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń. Z pewnością nie będą one ostatnie, ponieważ oba modele objęte są czteroletnim programem aktualizacji systemu Android, z którego wywodzi się Wear OS i One UI, a dodatkowo producent zapewnił dostarczanie poprawek związanych z bezpieczeństwem przez kolejne pięć lat. Aczkolwiek nie będzie tu żadnej regularności, a mają pojawiać się w miarę potrzeb.