Nowy monitor OLED dla graczy – LG UltraGear 32GS95UE z Dual-Hz

LG UltraGear 32GS95UE – 4K dla graczy

Monitor LG UltraGear 32GS95UE jest na pierwszy rzut oka zwodniczo klasyczny – mamy do czynienia z płaskim ekranem, o klasycznych proporcjach 16:9 i rozdzielczości UHD.

ekran 32 cale, OLED, przeciwodblaskowy

rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, proporcje 16:9

kontrast 1500000:1

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

czas reakcji matrycy 0,03 ms, częstotliwość odświeżania obrazu 240 Hz

deklarowane pokrycie 98,5% palety DCI-P3

porty – DisplayPort 1.4 x 1, HDMI 2.1 x 2, 4 stykowe wyjście słuchawkowe

system Tizen OS,

głośniki: System PixelSound + 2 głośniki niskotonowe, z DTS Virtual:X, wyjście słuchawkowe z DTS Headphone:X

G-Sync, FreeSync Premium Pro, Dual-Hz

Jak przystało na panel OLED, monitor oferuje znakomity kontrast i doskonałe kolory – odwzorowanie niemal 100% przestrzeni barwnej DCI-P3 powoduje, że poza grami nieźle sprawdzi się także w obróbce video i zdjęć. Jest to jednak rasowy monitor do grania, na co wskazuje bardzo wysoka szybkość odświeżania, wynosząca 240 Hz oraz zgodność z technikami FreeSync Premium Pro i G-Sync, pozwalającymi na dynamiczne dostosowywanie odświeżania do rzeczywistej wydajności karty graficznej, która przy wysokiej rozdzielczości nie ma łatwego zadania.

I tu wchodzi do gry nowość – w LG UltraGear 32GS95UE po raz pierwszy bowiem zastosowano technikę podwójnej prędkości odświeżania Dual-Hz. Za pomocą jednego przycisku można zatem zmienić maksymalną obsługiwaną rozdzielczość z UHD do FullHD (bez negatywnych efektów jakościowych znanych z ekranów LCD), podwyższając maksymalne odświeżanie aż do 480 Hz. Po obniżeniu rozdzielczości, GPU ma oczywiście znacznie łatwiejsze zadanie, jeśli chodzi o generowanie grafiki i jest w stanie wycisnąć znacznie więcej klatek na sekundę, niż dla maksymalnej rozdzielczości UHD.

Łatwe przełączanie za pomocą jednego przycisku lub ruchu joysticka ma oczywistą zaletę – w sekundę możemy zmienić parametry monitora, dostosowując go do gry, w którą chcemy grać, wybierając w miarę potrzeb niższą rozdzielczość, lecz lepszą wydajność w dynamicznych grach FPP, lub wysoką szczegółowość kosztem wydajności dla bardziej statycznych gier RPG.

LG UltraGear 32GS95UE ma bardzo wąskie ramki, nie posiada zatem klasycznych głośników szerokopasmowych. Zamiast tego wyposażony został w rozbudowany układ nagłośnienia PixelSound, wykorzystujący do produkcji dźwięku folię ekranu OLED, wsparty dwoma głośnikami niskotonowymi. Monitor dzięki systemowi DTS Virtual:X jest w stanie oddać dźwięk przestrzenny, przy czym także po podłączeniu słuchawek możemy cieszyć się jego dobrodziejstwami, dzięki DTS Headphone:X.

Monitor będzie dostępny od przyszłego roku. Cena niestety w tej chwili nie jest znana.