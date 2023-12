Google alarmuje: natychmiast usuń te aplikacje z telefonu! Wykryto w nich malware

Android to najpopularniejszy system mobilny na świecie, a co za tym idzie – liczba szkodliwego oprogramowania jest w jego przypadku największa. Choć Google stara się jak może, jego mechanizmy wersyfikacji aplikacji często przepuszczają szkodniki, co naraża użytkowników na liczne problemy. Dlatego co jakiś czas słyszymy, że w tylu a tylu dostępnych powszechnie aplikacjach znaleziono wirusa. Aplikacje takie wylatują z Play Store, a jeśli ktoś ma je na telefonie – powinien usunąć jak najszybciej.

Google ostrzega przez 13 aplikacjami

Choć można było myśleć, że takiej akcji w tym roku już nie będzie, niestety – badacze z McAfee Mobile Research Team odkryli 25 zainfekowanych aplikacji, kryjących w sobie malware o nazwie Xamalicious. Trzynaście z nich, czyli ponad połowa, znajdowała się w sklepie Google Play Store. Oczywiście pod odkryciu ich prawdziwej roli natychmiast zostały z niego wyrzucone, jednak o usunięcie ich ze smartfona musisz zadbać osobiście.

Te aplikacje to:

Essential Horoscope for Android – 100 000 pobrań

3D Skin Editor for PE Minecraft – 100 000 pobrań

Logo Maker Pro – 100 000 pobrań

Auto Click Repeater – 10 000 pobrań

Count Easy Calorie Calculator – 10 000 pobrań

Sound Volume Extender – 5 000 pobrań

LetterLink – 1 000 pobrań

NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS – 1 000 pobrań

Step Keeper: Easy Pedometer – 500 pobrań

Track Your Sleep – 500 pobrań

Sound Volume Booster – 100 pobrań

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot – 100 pobrań

Universal Calculator – 100 pobrań

Jak działa Xamalicious? Inżynierowie McAfee wyjaśniają, że jest to tzw. backdoor, zbudowany z wykorzystaniem open-source’owej platformy mobilnej Xamarin. Aplikacje po instalacji domagają się uprawnień, zaś po ich otrzymaniu nawiązują komunikację z serwerem command-and-control. Pobierają stamtąd narzędzia, które umożliwiają przejęcie pełnej kontroli nad urządzeniem oraz automatyzują takie akcje, jak klikanie na reklamy, instalowanie innych aplikacji itp. Wykorzystanie frameworka Xamarin pozwala na dyskretne wykonywanie tych działań, bez wywoływania alarmu i zaniepokojenia użytkownika.

W chwili obecnej ta feralna trzynastka nie jest już dostępna w Play Store. A jeśli masz którąś z aplikacji na telefonie – odinstaluj ją jak najszybciej!