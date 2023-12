HP przedstawia stację roboczą HP Z6 G5 A. Otwiera przed światem kolejne możliwości

Stacje robocze HP są zaprojektowane z myślą o wymaganiach osób, które zajmują się projektowaniem, w tym renderowaniem 3D, uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją. Są to modele, które w dotychczasowej historii serii Z mogą pochwalić się nie tylko największą liczbą rdzeni, ale również możliwością skonfigurowania do trzech wysokowydajnych kart graficznych. Ponadto producent zapowiada, że zmienią rynek na lepsze.

HP Z6 G5 A – rewolucja w produktywności i wydajności

Główną “gwiazdą” prezentacji była stacja robocza Z6 G5 A. Zastosowano w niej procesory AMD Ryzen Threadripper PRO, co przekłada się na obecność do 96 rdzeni w jednym CPU. W praktyce oznacza to możliwość tworzenia i jednoczesnego renderowania nawet wymagających projektów. W stacji znajduje się miejsce na 3 procesory graficzne ze stajni RTX 6000 Ada Generation lub AMD GPU oraz osiem kanałów pamięci. Jim Nottingham, Senior Vice President and Division President, Advanced Compute and Solutions w HP Inc., podsumowuje tę stację tymi słowami:

HP Z6 G5 A to przełomowa stacja robocza, która ucieleśnia idealne połączenie wielu mocnych rdzeni i potężnej grafiki. Nasz zespół w HP jest zaangażowany w zapewnienie profesjonalistom z różnych dziedzin wirtualnej produkcji, renderowania 3D i przetwarzania danych w nauce, solidnego i niezawodnego rozwiązania, które nie tylko spełnia, ale i przekracza ich oczekiwania dotyczące wydajności. Z6 G5 A jest świadectwem naszego zaangażowania w innowacje, zrównoważony rozwó ji zadowolenie klientów, ponieważ nadal przesuwamy granice tego, co jest możliwe w dziedzinie stacji roboczych i potężnej grafiki

Dzięki procesorom Threadpipper z serii PRO 7000, stacja HP Z6 G5 A ma być gotowa na zaspokajanie różnorodnych wymagań związanych z mocą obliczeniową – nawet tych najbardziej wymagających. Ponadto stacja robocza oferuje miejsce na rozbudowę w miarę potrzeby, w tym oferuje elastyczne opcje dotyczące pamięci masowej oraz dysków NVMe. Konstrukcja całości zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, co przekłada się na właściwą temperaturę podzespołów. Jej kontrolę wspiera aż 20 czujników.

HP Z6 G5 A to także rozwiązania na poziomie softu. HP Anyware ma zapewniać wierne odwzorowanie kolorów i niskie opóźnienia w pracy 3D VFX, AI, a także podczas uczenia maszynowego przy różnych połączeniach sieciowych. Z kolei oprogramowanie Anyware Remote System Controller umożliwia menedżerom IT monitorowanie i zarządzanie flotami stacji roboczych bez utraty kontroli. Użytkownicy stacji roboczej HP mają dostęp do rozwiązań oprogramowania open-source na platformie Data Science Stack Manager.

Nowa stacja robocza HP będzie dostępna jeszcze w tym miesiącu.