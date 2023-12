Niby klipsy, a jednak słuchawki. Nietuzinkowe Huawei FreeClip już w Polsce

W Polsce debiutują Huawei FreeClip – wygodne i modne słuchawki typu OWS

Huawei lubi nas zaskakiwać, wprowadzając do swojej oferty nietuzinkowe urządzenia, takie jak np. Watch Buds – smartwatch z miejscem na słuchawki, a teraz FreeClip. Jak możecie zauważyć na zdjęciach, w niczym nie przypominają one zwykłych słuchawek, bo nadano im konstrukcję klipsa. Są to piewsze słuchawki OWS (Open Wireless Stereo) w portfolio producenta, a ich modne wzornictwo oraz otwarta konstrukcja zgodne są z nową ideą firmy „Fashion Forward”. Słuchawki składają się z trzech części – kulki akustycznej, którą wkłada się do ucha, części zewnętrznej z mikrofonem i baterią, którą umieszcza się za małżowiną, oraz łączącego je elastycznego mostka C‑bridge Design. Wykonany ze stopu niklowo-tytanowego łącznik pozwala nadać klipsowi optymalny, dopasowany do ucha kształt.

Zanim przejdę do opisu specyfikacji, kilka słów od Michała, który był w Dubaju na premierze i miał okazję przyjrzeć się im bliżej. Bardziej szczegółowe pierwsze wrażenia dostaniecie od niego jutro:

Przyzwyczajenie się do Huawei FreeClip zajmie mi jeszcze chwilę. Po pierwsze, fakt posiadania części słuchawki za uchem nieco mnie krępuje, zwłaszcza przy znacznych obrotach głową. Nie oznacza to bynajmniej, bym miał uczucie, że FreeClip zaraz wypadną mi z ucha. Łącznik dwóch części zapina się wokół ucha zewnętrznego dość blisko. Wkładanie ich to jednak nie bułka z masłem. W moim przypadku do ucha wpada jeszcze więcej dźwięku z otoczenia niż w słuchawkach typu Open-ear. Nawet przy 100% głośności cały czas słyszę odgłosy jazdy busem, który przewozi nas na oficjalną prezentację FreeClip. Po odsłuchaniu kilku utworów wiem już, że dźwięk nie osiągnie poziomu słuchawek dokanałowych. Jednocześnie odczuwam swobodę. Ta skłania mnie ku stwierdzeniu, że taki sprzęt mógłby przydać się w otwartych przestrzeniach biurowych czy na rowerze.

Na pewno do takich słuchawek trzeba będzie przywyknąć, bo to coś zupełnie innego niż to, z czym większość z nas miała do tej pory do czynienia. Będą jednak świetnym wyborem dla tych, którzy chcą mieć całkowitą kontrolę nad otoczeniem i godzą się na pewne kompromisy, jakie wynikają z tak unikalnej konstrukcji. Ta umożliwia swobodny przepływ powietrza i dźwięku – z otoczenia do ucha i odwrotnie. Słuchawki są leciutkie, bo jedna waży zaledwie 5,6 g, więc raczej nie odczujecie ich ciężaru, nawet przy dłuższym użytkowaniu. Na pokładzie znalazły się przetworniki z podwójnymi magnesami o średnicy 10,8 mm, odpowiadające za generowanie czystych wokali i pełnych niskich tonów.

Choć mamy tu do czynienia z otwartą konstrukcją, nasza prywatność jest chroniona – Huawei zapewnia, że dźwięki nie przedostają się na zewnątrz, niezależnie czy chodzi o rozmowę czy słuchaną muzykę.

Odpowiada za to system akustyczny z odwróconym polem dźwiękowym, który kieruje dźwięk tylko do ucha osoby korzystającej z urządzenia. System dwóch mikrofonów współpracujących z algorytmem głębokiej sieci neuronowej (DNN) zapewnia wysoką jakość rozmów bez zakłóceń, wzmacniając głos oraz wyciszając hałasy w tle.

Huawei FreeClip będą nam towarzyszyć przez długie godziny, bo razem z etui ładującym deklarowany czas pracy wynosi nawet 36 godzin. W samych słuchawkach jest to zaś 8 godzin – bardzo dobry wynik. W dodatku mamy tutaj wsparcie dla szybkiego ładowania, więc po zaledwie 10 minutach można cieszyć się słuchaniem przez 3 kolejne godziny, a pełne naładowanie w etui trwa 40 minut. Etui obsługuje także ładowanie bezprzewodowe (w tym zwrotne). Słuchawki można podłączyć do dwóch urządzeń jednocześnie, np. do smartfonu i laptopa, a potem bezproblemowo się między nimi przełączać.

Warto też wspomnieć, że nowe słuchawki Huawei są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi – niezależnie więc, czy mamy sprzęt na Androidzie, iOS czy Windowsie, bez problemu je z nim połączymy.

Huawei FreeClip – cena i dostępność w Polsce

Słuchawki dostępne są w kolorze czarnym i fioletowym w cenie 899 złotych. Jednak od 12 grudnia 2023 roku do 2 stycznia 2024 roku można je nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której Huawei dorzuca w prezencie (lub za 1 zł) wartą 249 złotych opaskę sportową Huawei band 8. Oferta dostępna jest w oficjalnym sklepie producenta Huawei.pl oraz u wybranych partnerów handlowych.