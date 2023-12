Ile zarabia Frontend Developer?

Zarobki na stanowisku Junior Frontend Developer

Jeśli myślisz o starcie w tym sektorze, to jako Junior Frontend Developer możesz liczyć na wynagrodzenie zaczynające się od 4200, a kończące na 9000 zł brutto w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Dużo ofert związanych jest także ze współpracą w ramach B2B. W tym przypadku zarobki będą nieco inne i oscylują w granicach od 4200 do 10 000 zł netto. Co trzeba w takiej sytuacji wiedzieć i umieć, aby uzyskać zatrudnienie? Otóż pracodawcy oczekują od potencjalnych kandydatów przede wszystkim biegłej znajomości wybranych technologii, w tym przede wszystkim JavaScript, CSS i HTML. Nie bez znaczenia są również kompetencje miękkie, takie jak: komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów. Największe szanse na szybkie zdobycie posady mają kandydaci, którzy mogą pochwalić się interesującym portfolio. Dodatkowo pracodawcy zwracają także uwagę na doświadczenie w pracy w obszarze backendu. W rezultacie wielu początkujących Frontend Developerów z czasem zaczyna realizować zlecenia jako programiści Full-Stack.

Na jakie wynagrodzenie może liczyć Mid Frontend Developer?

W zawodzie Frontend Developer zarobki na stanowisku Mid są nieco inne. Obserwując oferty, można zobaczyć, że mieszą się w graniach od 6000 do 14 000 zł brutto w przypadku standardowej formy zatrudnienia, jaką jest umowę o pracę. Wiele osób decyduje się jednak na współpracę w ramach kontraktu B2B. Wówczas miesięczne wynagrodzenie zazwyczaj nie jest mniejsze niż 7000, nie przekracza też 16 000 zł netto. Należy podkreślić, że zróżnicowania w zarobkach po części zależne jest od miejsca zatrudnienia. Najwyższe stawki oferują firmy z dużych aglomeracji, takich jak Warszawa czy Katowice. Wtedy to pracodawcy oczekują od kandydatów biegłej znajomości nie tylko podstawowych technologii wykorzystywanych we front-endzie. W wymaganiach często pojawia się także informacja o umiejętności posługiwania się konkretnymi frameworkami i systemami, takimi jak Angular, Git czy Jira. Pamiętaj zatem, że im więcej wymagań spełniasz tym szybciej przybliżasz się do górnej granicy widełek oferowanych zarobków. Warto też wspomnieć o wielu dodatkowych benefitach. Jedną z częściej pojawiających się korzyści pozapłacowych jest dostęp do prywatnej opieki medycznej. Co więcej, pracodawcy często oferują kandydatom elastyczny czas pracy oraz możliwość realizowania obowiązków zawodowych całkowicie zdalnie.

Ile zarabia Senior Frontend Developer?

Senior Frontend Developer zarabia od 11 000 do 19 000 zł brutto, jeśli zdecyduje się na zawarcie umowy o pracę. W przypadku współpracy w ramach umowy B2B jego wynagrodzenie może wynieść od 12 000 do nawet 22 000 zł netto. Rekrutację na to stanowisko prowadzą firmy z największych aglomeracji, w tym przede wszystkim z Warszawy, Poznania i Wrocławia. Warto podkreślić, że wynagrodzenia w branży IT często łączą się z korzyściami pozapłacowymi. Pracodawcy praktycznie na każdym poziomie stanowisko bardzo często proponują między innymi dostęp do prywatnej opieki medycznej, możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń czy możliwość korzystania ze specjalistycznych szkoleń. Należy też zaznaczyć, że wielu doświadczonych już kandydatów może liczyć na wykonywanie obowiązków zawodowych w trybie hybrydowym lub zdalnym. Na wyższe zarobki na stanowisku Senior Frontend Developer można też liczyć w przypadku odpowiedniego doświadczenia mentorskiego.

Podsumowanie

Duże zapotrzebowanie na specjalistów z obszaru front-endu sprawia, że potencjalni kandydaci mogą szybko zdobyć upragnioną posadę. Szansę na znalezienie pracy mają zarówno osoby początkujące, jak i Front-End Developerzy z wieloletnim już doświadczeniem. Pensja w tym zawodzie zależy od wielu czynników, w tym zakresu obowiązków i miejsca zatrudnienia. Warto podkreślić, że w większości firm dodatkowym atutem są liczne benefity pozapłacowe, głównie dotyczące prywatnej opieki medycznej.