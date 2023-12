Jądro Ziemi zachowuje się w niewyjaśniony sposób. Historia powtarza się w regularnych odstępach

O potencjalnych przyczynach tego fenomenu oraz jego konsekwencjach naukowcy piszą w Nature Communications. Badaniami w tej sprawie zajęli się przedstawiciele Uniwersytetu Wuhan i to właśnie za sprawą ich wysiłków dowiedzieliśmy się, że oscylacje ziemskiego jądra zachodzą z częstotliwością 8,5 roku.

Innym wnioskiem wyciągniętym przez chińskich naukowców było to, że nachylenie między wewnętrznym jądrem a płaszczem wynosi 0,17 stopnia, dlatego wewnętrzne jądro naszej planety musi być gęstsze na półkuli północno-zachodniej. Do tej pory oznaki takiej anomalii dało się zauważyć w danych sejsmologicznych, a teraz dostrzeżono je także w innych okolicznościach.

Procesy zachodzące w jądrze Ziemi mają oczywiście gigantyczny wpływ na to, jak funkcjonuje cała planeta. Rozgrzane i roztopione żelazo przekształca tam energię mechaniczną w magnetyczną, dzięki czemu powstaje pole magnetyczne. To właśnie ono zapewnia nam ochronę przed promieniowaniem kosmicznym, wiatrem słonecznym czy też tzw. ucieczką atmosferyczną. Gdyby pole magnetyczne zostało osłabione, czekałaby nas prawdziwa apokalipsa, o czym najlepiej świadczy ogromna zmiana, jaka zaszła na przestrzeni milionów lat na Marsie.

Jądro Ziemi odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu naszej planety, ponieważ zapewnia jej ochronę w postaci pola magnetycznego

Stety bądź nie, ludzie nie mają możliwości zejścia wystarczająco głęboko, by przeprowadzić bezpośrednie pomiary w obrębie jądra. Muszą więc iść drogą nieco na około, wykonując pomiary na powierzchni. W takich okolicznościach udało się wykazać między innymi, że jądro Ziemi zmienia kierunek obrotu co mniej więcej sześć lat. Jak wpływa to na inne aspekty? Choćby poprzez zmianę długości dnia (w sposób, jakiego w zasadzie nie odczujemy, ale możemy zmierzyć).

Z drugiej strony, tak ograniczone pole manewru u geologów sprawia, iż muszą oni opierać swoje działania na pewnych domysłach. W myśl obecnie uznawanych teorii, we wnętrzu naszej planety znajduje się kula stopionego metalu, wewnątrz której obraca się jądro wewnętrzne. To ostatnie jest złożone z ciekłego żelaza i ma około 2450 kilometrów średnicy. Członkowie zespołu badawczego w 2019 roku zwrócili uwagę na zagadkowe oscylacje zachodzące w tym jądrze. Co ciekawe, wydawały się one występować cyklicznie, w okresach trwających około 8,7 roku.

Tajemnicze zmiany tak zaciekawiły badaczy, że ci postanowili zmapować cechy wewnętrznego jądra potencjalnie powiązane z opisywanym fenomenem. I właśnie w takich okolicznościach doszło do przełomu. Chińczycy wykazali, że wewnętrzne jądro jest nachylone względem płaszcza Ziemi o 0,17 stopnia. Jako że w efekcie obie te struktury obracają się wokół nieco innych osi, to nie są idealnie wyrównane. Ten brak synchronizacji uwidacznia się co mniej więcej 8,5 roku. Poza tym autorzy zwrócili uwagę na zaskakująco dużą różnicę gęstości widoczną na półkulach wewnętrznego jądra naszej planety.