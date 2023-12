Logitech G Astro 50X – jedne słuchawki, by konsolami rządzić

Jedna stacja bazowa, by wszystkimi rządzić

Sposób, w jaki Logitech podszedł do tematu, wymaga, by wszystkie urządzenia stały nie tylko w jednym pokoju, ale przede wszystkim blisko siebie. Do przekazania sygnału wykorzystane jest bowiem łącze HDMI 2.1, za pomocą którego łączy się konsole ze stacją bazową.

Obraz jest przesyłany dalej do telewizora lub monitora, a dźwięk stacja bazowa przesyła do słuchawek. Niezbędne będzie także połączenie konsol ze stacją za pośrednictwem USB – PC, w którym znacznie częściej używa się DisplayPort do przesyłania obrazu łączy się ze stacją bazową wyłącznie z jego użyciem. Oczywiście, jeśli słuchawki są odstawione na stację dokującą, dźwięk trafia jak zwykle, do telewizora.

Stacja bazowa ze słuchawkami komunikuje się wykorzystując własny protokół Lightspeed, za pomocą którego można przesłać bezstratny dźwięk 24 bit i który pracuje z minimalnymi opóźnieniami. Wyboru aktywnego źródła dokonuje się wprost ze słuchawek. Logitech G Astro 50X ma także wbudowany Bluetooth, który jest aktywny równolegle z Lightspeed, można zatem jednocześnie grać i rozmawiać przez telefon, balansując głośność między źródłami.

Co w słuchawkach piszczy?

Pod względem sprzętowym Logitech G Astro 50X też jest co najmniej ciekawy:

HDMI 2.1 PASSTHRU

3 porty HDMI 2.1 o przepustowości 40 Gb/s

Automatyczny tryb niskiego opóźnienia (ALLM)

Variable Refresh Rate (VRR)

Dźwięk do 24 bitów

USB-AUDIO

1 x do 24 bitów/48 kHz (PC)

2 x do 16 bitów/48 kHz (konsola)

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

Masa: 363 gramy

Membrany: PRZETWORNIKI GRAFENOWE PRO-G 40 mm

PRZETWORNIKI GRAFENOWE PRO-G 40 mm Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz

Zgodność z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos + Windows Sonic

Dźwięk 3D na PS5

MIKROFON

Charakterystyka kierunkowa: Wielokierunkowy

Pasmo przenoszenia : 60–20 000 Hz

: 60–20 000 Hz Częstotliwość próbkowania: do 16 bitów/48 kHz

TECHNOLOGIA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Technologia łączności bezprzewodowej LIGHTSPEED przy 24 bitach/48 kHz

Zasięg do 15 metrów dzięki LIGHTSPEED

BATERIA (AKUMULATOR)

24-godzinny czas odtwarzania przy 78 dB

Stacja dokująca lub port ładowania przewodowego USB-C

Z listy parametrów zwracają uwagę przede wszystkim przetworniki 40 mm z grafenową membraną, poprawiającą precyzję reprodukcji dźwięku i pozycjonowanie źródeł i bezstratny przesył dźwięku. Mikrofon też jest raczej wyjątkowy – jego charakterystyka częstotliwościowa obejmuje całe pasmo akustyczne.

Skoro o przestrzenności mowa – Logitech G Astro 50X obsługuje dźwięk przestrzenny 3D z PS5, a w przypadku Xboxa i PC współpracuje z Windows Sonic i Dolby ATMOS for Headphones. Do sterowania funkcjami zestawu wykorzystywane jest oprogramowanie G Hub.

Logitech G Astro 50X jest pod wieloma względami sprzętem wyjątkowym. Ma swoje ograniczenia, głównie związane z kabelkologią, lecz zapaleni gracze docenią możliwości i wygodę, jaką zapewniają. Nie będzie niestety tanio – polska cena w przedsprzedaży ustalona została na 1749 zł.