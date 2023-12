Uniwersalny monitor do domu w cenie do 1000 PLN. Oto nasze TOP3

Wszystkie modele, które prezentujemy w poniższym zestawieniu, mają swoje zalety, dzięki którym stanowią wartą rozważenia propozycję dla każdej osoby poszukującej dobrego monitora w rozsądnej cenie. Co więcej – w okresie przedświątecznym i noworocznym często trafiają się promocje pozwalające na ich zakup w cenie mniejszej niż standardowa. Aby ułatwić wybór, przy każdym modelu zamieszczamy link do sklepu z dobrą ceną. Jeśli zatem któryś z nich wpadnie Ci w oko, możesz go od razu nabyć.

Dell P2422H

Monitor o wyświetlaczu 23,8″, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Zastosowano w nim szereg rozwiązań wpływających na zredukowanie zmęczenia oczu, w tym filtr ComfortView Plus. Technologia ta zmniejsza emisję niebieskiego światła, a jednocześnie umożliwia precyzyjne odwzorowanie kolorów. Jest tu także mechanizm redukcji migotania (Flicker free), co wpływa nie tylko bardzo pozytywnie na płynność obrazu, ale również wzrok każdego użytkownika.

Na tym jednak nie koniec zalet – górna oraz boczne ramki są bardzo cienkie, dzięki czemu zyskujesz duży obszar roboczy. Monitor pokazuje obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px (czyli Full HD), w proporcjach 16:9. Używa matrycy IPS, która zapewnia 99% pokrycia palety sRGB. Odświeżanie 60 Hz doskonale nadaje się do filmów, klipów wideo oraz większości gier. Kąty widzenia w pionie i poziomie wynoszą 178 stopni, co jest kolejną zaletą.

A z aspektów nietechnicznych wypada wymienić przemyślany, ergonomiczny system ukrywania kabli, dzięki któremu łatwo zachować porządek na biurku. Pomaga w tym także niewielka podstawka. Znajdziemy tu również porty DisplayPort, HDMI, VGA i cztery Super Speed USB 5 Gb/s. Na koniec powstaje oczywiście pytanie – za ile to wszystko? A odpowiedź może zaskoczyć: zaledwie 699 złotych.

iiyama G-Master G2770HSU Red Eagle

Druga propozycja to monitor marki iiyama z 27-calowym wyświetlaczem. Jest to model przeznaczony przede wszystkim dla graczy, jednak z jego funkcji można korzystać również w innych zastosowaniach, jak praca biurowa czy codzienne korzystanie z internetu. Zastosowana technologia AMD FreeSync Premium ma za zadanie eliminować zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantować płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

Matryca Fast IPS prezentuje obraz w rozdzielczości Full HD, zaś odświeżanie 165 Hz powinno gwarantować zawsze płynny obraz niezależnie od dynamiki na ekranie. Czas reakcji na ruchomy wynosi tu zaledwie 0.8 ms (MPRT). A warto dodać, że w przypadku tego modelu również zostały zastosowane funkcje redukcji migotania (Flicker free) oraz filtr światła niebieskiego. Dzięki temu monitor nie tylko zapewnia doskonałe wrażenia, ale pozwala również oszczędzać wzrok.

W obudowie tego modelu znajdziemy sześć portów: HDMI, DisplayPort, 2 x USB 2.0, USB 2.0 typu B oraz gniazdo słuchawkowe. Oprócz nich mamy tam dwa głośniki po 2W każdy. Praktyczny uchwyt na kable umieszczony w tylnej części podstawki pomaga w zachowaniu porządku, a wyświetlacz można regulować w pozycji góra-dół oraz obrać go w razie potrzeby. Cena za ten monitor to 799 złotych.

MSI Modern MD2712PW

Propozycja od MSI to 27 cali dla osób spędzających wiele godzin przed ekranem. Dlaczego? Zastosowana w nim technologia MSI EyesErgo z systemami Anti-flicker odpowiada za zapewnienie stabilnego prądu wyjściowego dla monitora, co ogranicza migotanie ekranu. Równocześnie Less Blue Light PRO blokuje i absorbuje niebieską składową światła, a w efekcie chroni oczy przed jej szkodliwym działaniem. Mało tego – funkcja MSI Eye-Q Check pomaga w samodzielnej kontroli wzroku i przypomina o konieczności odpoczynku podczas długotrwałego korzystania z monitora.

Monitor marki MSI pokazuje obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px (Full HD) przy częstotliwości odświeżania 100 Hz, dzięki czemu doskonale nadaje się zarówno do gier, jak i oglądania filmów czy pracy. Ponieważ czas reakcji to 1 ms (MPRT), możesz mieć pewność, że w każdej sytuacji obraz będzie płynny. A ponieważ mamy tu odwzorowanie przestrzeni barw sRGB 117%, jego jakość nie pozostawia nic do życzenia. Dzięki podstawie z czterostopniową możliwością regulacji położenia ekranu monitora można dostosować jego pozycję do bieżących potrzeb.

W obudowie znajdują się wejścia USB Typu-C, HDMI oraz słuchawkowe. Obecność tego pierwszego umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych i sprzętu peryferyjnego podczas pracy monitora. Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, MSI Modern MD2712PW wydaje się najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem z zaprezentowanych tu modeli. Możesz nabyć go w cenie wynoszącej 899 złotych.

Który monitor do 1000 złotych wybrać?

Z tej trójki nasze uznanie zdobył MSI Modern MD2712PW, który prezentuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Czym wygrywa z konkurencją? Oto jego atuty:

najwięcej technologii ochrony wzroku;

częstotliwość odświeżania idealna do wszystkich zastosowań;

najlepsze oddanie palety barw sRGB – 117%;

bardzo szybki czas reakcji matrycy – 1 ms;

nowoczesny design, doskonale nadający się do wielu pomieszczeń;

port USB typu C.

Jeśli zatem chcesz zapewnić sobie całkowity komfort, postaw na MSI, a z pewnością nie znajdziesz powodów do narzekań. Wznieś swój relaks na nowy poziom i ciesz się żywymi kolorami, płynnym ruchem i innymi elementami audio stojącymi na wysokim poziomie.