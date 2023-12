Specjalna edycja Motoroli Razr 40 Ultra i Edge 40 Neo już jest. Jak Wam się podoba kolor roku 2024 Pantone?

Kiedy za oknem mamy prawdziwą zimę, przyda nam się trochę ciepła. Brzoskwiniowy odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, w którym dostępne są smartfony Motoroli to powiew lata pośród zimy. Kolor roku to program edukacyjny Instytutu Pantone odzwierciedlający symboliczną naturę koloru. Wybrany odcień jest jubileuszowym, z okazji 25.rocznicy programu.

W miarę jak technologia splata się z ludzką naturą, jesteśmy przekonani, że kolor może być narzędziem do wyrażania głębokich emocji i doznawania zupełnie nowych wrażeń podczas korzystania z naszych smartfonów. Pozwala wykraczać poza urządzenia i oprogramowanie. Kolor roku 2024 Pantone właśnie to umożliwia, gdyż łączy świat wirtualny, w którym spędzamy dużo czasu, z pragnieniem nawiązywania kontaktów i poprawiania naszego samopoczucia

Motorola kontynuuje współpracę z firmą Pantone, która w ciągu ostatnich kilku lat wypuściła na rynek telefony w bardzo unikalnych odcieniach. Peach Fuzz również się wyróżnia. Opisuje się go jako „aksamitnie delikatny brzoskwiniowy odcień”. Ma być jednocześnie inspiracją do umacniania więzi międzyludzkich oraz sposobem na uczynienie technologii bardziej dostępną dla zwykłych ludzi.

Motorola Razr 40 Ultra i Edge 40 Neo dostępne są na całym świecie i w nowym kolorze prezentują się naprawdę wyjątkowo. W Edge 40 Neo połączono odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz z wegańską skórą, co daje eleganckie i nietuzinkowe połączenie. Oprócz koloru nic się jednak nie zmienia, w dalszym ciągu dostajemy najnowsze oprogramowanie Motoroli i wiele świetnych funkcji, zwłaszcza w modelu składanym. Na pokładzie pojawiły się też ulepszenia pomagające w zachowaniu cyfrowej równowagi pomiędzy korzystaniem ze smartfona i odpoczynkiem oraz bezpieczeństwem.

Wspaniale jest współpracować z Motorolą i czuć ich zaangażowanie. W ich urządzeniach widać, jak kolor pozwala na rozwijanie kreatywności, budowanie więzi i personalizację. Ma to szczególnie znaczenie dla budowania więzi i dobrego samopoczucia. Nasz kolor roku 2024 Pantone, Pech Fuzz, płynnie łączy rzeczywistość ze światem wirtualnym. Dzięki temu jest idealnym odcieniem do wyrażania fizyczności cyfrowych urządzeń. Jesteśmy zadowoleni, gdy widzimy, jak ludzie wykorzystują oferowane przez firmę Motorola rozwiązania, by budować jeszcze głębsze więzi

– dodaje Laurie Pressman, Vice President Instytutu Pantone.