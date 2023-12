Opancerzeni tytani, czyli najpotężniejsze czołgi na świecie

Czołgi nie bez powodu są niezastąpione. Te maszyny są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wrogie środowiska i skutecznie wchodzić w interakcję z siłami wroga. Ten artykuł podkreśla dziesięć najważniejszych pojazdów pancernych, które znacząco wpłynęły na współczesną wojnę.

Czołg M1 Abrams (USA)

M1 Abrams to amerykański czołg podstawowy trzeciej generacji, który został zaprojektowany przez Chrysler Defense (obecnie General Dynamics Land Systems) i nazwany na cześć generała Creightona Abramsa. Został wprowadzony do służby w 1980 roku, wyposażony w wielopaliwowy silnik turbinowy, zaawansowane opancerzenie kompozytowe, komputerowy system kierowania ogniem i oddzielny przedział amunicyjny. Początkowe modele były uzbrojone w armatę 105 mm, a późniejsze w licencyjną armatę Rheinmetall 120 mm L/44. Obecnie trwa produkcja wersji M1A2 SEP v3, która trafi również do Polski. W niej Amerykanie ulepszyli systemy elektroniczne, ochronne i napędowe.

Czołg Leopard 2 (Niemcy)

Leopard 2 to niemiecki czołg podstawowy trzeciej generacji, zaprojektowany przez Krauss-Maffei Wegmann (KMW) jako następca Leoparda 1. Został wprowadzony do służby w 1979 roku, wyposażony w armatę 120 mm L/44 lub L/55, opancerzenie kompozytowe i hydro-pneumatyczne zawieszenie. Obecnie produkowana jest wersja Leopard 2A8, która ma system ochrony aktywnej EuroTrophy, nowy pakiet opancerzenia i kierowania ogniem, świadomości sytuacyjnej i łączności, oraz silnik o mocy 1600 koni mechanicznych. Więcej o nim przeczytacie tutaj.

Czołg T-14 Armata (Rosja)

Słynna Wielka Stopa, czyli T-14 Armata to czwartej generacji rosyjski czołg podstawowy, który został opracowany przez Uralvagonzavod (UVZ) na bazie uniwersalnej platformy bojowej Armata. Jest wyposażony bezzałogową wieżę z armatą 125 mm 2A82-1M, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system ochrony aktywnej Afganit, zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem maszynowym 12,7 mm i wyrzutnią pocisków przeciwlotniczych, a napędza go silnik o mocy 1500 KM. Więcej o nim przeczytacie tutaj.

Czołg Challenger 2 (Wielka Brytania)

Oczekujący aktualnie na swojego następcę (Challenger 3) czołg Challenger 2 to brytyjski pancerniak tzeciej generacji, który został zaprojektowany przez Vickers Defence Systems (obecnie BAE Systems Land & Armaments) jako rozwinięcie Challengera 1. Został wprowadzony do służby w 1998 roku, wyposażony jest w armatę 120 mm L30A1, opancerzenie kompozytowe drugiej generacji Chobham/Dorchester, system kierowania ogniem TOGS, oraz silnik wysokoprężny o mocy 1200 koni. Obecnie trwa nie tylko dążenie do jego zastąpienia, ale też program modernizacji Challenger 2 LEP (Life Extension Programme), który ma przedłużyć żywotność czołgu do 2035 roku, a przy okazji wprowadzić nowe systemy elektroniczne, optyczne i ochronne. Więcej o nim przeczytacie tutaj.

Czołg K2 Black Panther (Korea Południowa)

Południowokoreańska Czarna Pantera to czołg czwartej generacji, który został zaprojektowany przez Hyundai Rotem jako następca K1 i wprowadzony do służby w 2014 roku. Został wyposażony w armatę 120 mm L/55 z automatem ładowania, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system ochrony aktywnej, system kierowania ogniem z termowizorem i dalmierzem laserowym, system nawigacji inercyjnej i GPS oraz silnik wysokoprężny o mocy 1500 KM. Czołg ma także zdolność do regulacji wysokości zawieszenia, co pozwala mu na zmianę kąta nachylenia armaty i pokonywanie trudnego terenu. Więcej o nich przeczytacie tutaj.

Czołg Typ 99 (Chiny)

Typ 99 to chiński czołg podstawowy trzeciej generacji będący następcą Typu 88. Został wprowadzony do służby w 2001 roku, dzierży armatę 125 mm ZPT-98 z automatem ładowania i systemem przeciwpancernych pocisków kierowanych, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system ochrony aktywnej, system kierowania ogniem z termowizorem i dalmierzem laserowym oraz silnik wysokoprężny o mocy 1500 koni. Obecnie produkowana jest wersja Type 99A, która ma ulepszone systemy elektroniczne, ochronne i napędowe, oraz zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem maszynowym 12,7 mm.

Czołg Leclerc (Francja)

Nexter Systems opracowało czołg Leclerc jako przykład maszyny trzeciej generacji, która to miała zastąpić AMX-30. Czołg ten został wprowadzony do służby w 1992 roku, wyposażony w armatę 120 mm CN120-26/52 z automatem ładowania, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system ochrony aktywnej Galix, system kierowania ogniem z termowizorem i dalmierzem laserowym, system nawigacji inercyjnej i GPS oraz silnik wysokoprężny o mocy 1500 koni. Czołg ten ma także zdolność do prowadzenia walki nocnej i w warunkach ograniczonej widoczności.

Czołg T-90 (Rosja)

To ewidentnie najbardziej zaawansowany czynnie służący rosyjski czołg. T-90 jest również przykładem pancerniaka trzeciej generacji, ale musimy pamiętać, że to po prostu rozwinięta wersja czołgu T-72B. Został wprowadzony do służby w 1992 roku, wyposażony w armatę 125 mm 2A46M z automatem ładowania i systemem przeciwpancernych pocisków kierowanych, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system ochrony aktywnej Sztora-1, system kierowania ogniem z termowizorem i dalmierzem laserowym oraz silnik wysokoprężny o mocy 1000 KM. Obecnie produkowana jest wersja T-90M, która ma ulepszone systemy elektroniczne, ochronne i napędowe, oraz bezzałogową wieżę z armatą 125 mm 2A82-1M. Więcej o nich przeczytacie tutaj.

Czołg C1 Ariete (Włochy)

Jeden z najstarszych czołgów w tym zestawieniu, to włoski C1 Ariete, który to został opracowany przez Consorzio Iveco-Oto Melara (CIO) jako następca Leoparda 1. Na służbę trafił w 1995 roku, został wyposażony w armatę 120 mm L/44, opancerzenie kompozytowe i reaktywne, system kierowania ogniem z termowizorem i dalmierzem laserowym, system nawigacji inercyjnej i GPS, oraz 1250-konny silnik. Obecnie trwa program modernizacji C1 Ariete MLU (Mid-Life Update), który ma przedłużyć żywotność czołgu i wprowadzić nowe systemy elektroniczne, optyczne i ochronne.

Czołg Typ 10 (Japonia)

Gładkolufowe działo 120 mm, które może strzelać różnymi typami amunicji, hydropneumatyczne zawieszenie umożliwiające regulację wysokości i postawy czołgu oraz system C4I umożliwiający prowadzenie wojny opartej na sieciach. Ten zestaw cech opisuje japoński czołg czwartej generacji, który został zaprojektowany do działania w terenie górskim i miejskim.

Czołgi były, są i będą. Bez nich wojna nie jest taka sama

Ewolucja czołgów odzwierciedla zmieniającą się naturę wojny i ciągłe dążenie do technologicznej przewagi na polu walki. Te pojazdy pancerne często cechują się podobnymi ogólnymi projektami, wyposażeniem oraz przeznaczeniem, ale każdy z nich jest unikalny, a w przyszłości (wedle licznych planów i wstępnie opisanych programów modernizacyjnych) zyskają dostęp do potężnych systemów sztucznej inteligencji, laserów i jeszcze lepszych czujników.