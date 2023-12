Najpotężniejsze wojskowe satelity. Chociaż nie są bronią, pozostają niezastąpione

Najpotężniejsze wojskowe satelity na świecie

Największym potwierdzeniem ogromnego potencjału wojskowych satelitów jest przede wszystkim trwający w ostatnich latach wzmożony rozwój systemów do ich zwalczania. Mowa o różnego rodzaju środkach – od pocisków zestrzeliwujących cele na orbicie po specjalne niszczycielskie satelity. Te ostatnie mogą bezpośrednio uderzać w inne satelity, zagłuszać je z wykorzystaniem pokładowych laserów lub stosować tradycyjne zagłuszanie falami radiowymi. Wszystko to po to, aby możliwie najbardziej oślepić wroga.

Czytaj też: Korea Północna zaskoczyła cały świat. Satelity wyjawiły nową tajemnicę kraju

Nie jest to wcale przesada, bo tak się składa, że aktualnie satelity są bardzo ważnym elementem wywiadu. Dostarczane przez nie zdjęcia satelitarne są zwykle na wagę złota, a gwarantowane przez nie możliwości lokalizacyjne gwarantują, że zaawansowane pociski, bomby, czy maszyny “wiedzą” gdzie dokładnie się znajdują na całym globie i jakie jest ich aktualne odniesienie do celu.

Bez nich świat wyglądałby inaczej, czyli amerykańskie satelity GPS Block IIIA

Satelity GPS Block IIIA to pierwsza partia konstelacji GPS III, która ostatecznie zastąpi starsze satelity GPS. Są częścią amerykańskiego Systemu Globalnego Pozycjonowania (GPS), który zapewnia zaawansowane możliwości nawigacyjne niezbędne dla operacji wojskowych. Oferują one lepszą dokładność, lepszą odporność na zakłócenia i przedłużony czas życia, zapewniając niezawodne dane pozycyjne dla wojskowych aktywów na całym świecie. Pierwszy satelita GPS Block IIIA został wystrzelony w 2018 roku, a piąty i tym samym ostatni w 2020 roku.

Czytaj też: Satelity potwierdziły ogromne zniszczenia. Rosja doczekała się nieoczekiwanego wroga

USA po raz kolejny, czyli Lacrosse/Onyx

Satelity Lacrosse/Onyx, znane również jako ulepszone satelity Crystal, to seria satelitów radarowych obrazowania wywiadowczego prowadzonych przez Stany Zjednoczone. Wykorzystują one technologię radaru syntetycznej apertury (SAR) do tworzenia obrazów o wysokiej rozdzielczości niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia, co czyni je kluczowymi dla gromadzenia danych wywiadowczych i nadzoru. Pierwszy satelita Lacrosse/Onyx został wystrzelony w 1988 roku, a ostatni w 2005 roku.

Rosyjskie satelity Kosmos-2450

Kosmos-2450 jest częścią konstelacji Strela-3M/Rodnik, która składa się z małych satelitów zdolnych do przechowywania i przekazywania wiadomości i danych. Jest przeznaczony do celów nadzoru i komunikacji, przez co odgrywa znaczącą rolę w kosmicznych operacjach wywiadowczych i rozpoznawczych Rosji, zwiększając świadomość sytuacyjną jej wojska. Kosmos-2450 został wystrzelony w 2007 roku wraz z dwoma innymi satelitami tego samego typu.

Chiński system nawigacji BeiDou

Chiński System Nawigacji Satelitarnej BeiDou, znany również jako system Compass lub BDS, służy jako alternatywa dla amerykańskiego GPS. Składa się z trzech typów satelitów, które znajdują się na trzech różnych orbitach (GEO, IGSO i MEO), oferując usługi pozycjonowania, nawigacji i czasu dla chińskich sił zbrojnych, znacząco zwiększając ich skuteczność operacyjną i niezależność od zagranicznych systemów. System BeiDou stał się w pełni operacyjny w 2020 roku, kiedy to nad naszymi głowami krążyło już łącznie 35 satelitów.

Brytyjski Skynet

Satelity Skynet, obsługiwane przez Airbus Defence and Space w imieniu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, zapewniają bezpieczne i niezawodne łącza komunikacyjne dla brytyjskich sił zbrojnych. Wykorzystują częstotliwości pasma X i UHF do świadczenia usług komunikacyjnych i są niezbędne do globalnej komunikacji wojskowej, wspierając różne operacje i misje. Pierwszy satelita Skynet został wystrzelony w 1969 roku, a najnowszy, Skynet 5D, w 2012 roku.

Czytaj też: Polska i jej wojskowe satelity. Co dzieje się z konstelacją MikroGlob

Francuskie satelity systemu Syracuse

Opracowany przez Francję system satelitarny Syracuse jest przeznaczony do bezpiecznej komunikacji wojskowej. Został specjalnie zaprojektowany do obsługi francuskich sił odstraszania nuklearnego, zapewniając nieprzerwaną i bezpieczną komunikację w krytycznych scenariuszach. Wykorzystuje specyficzne częstotliwości do świadczenia usług komunikacyjnych i jest obsługiwany przez Francuskie Siły Zbrojne. Pierwszy satelita Syracuse został wystrzelony w 1984 roku, a najnowszy, Syracuse 3B, w 2006 roku.

Rosyjskie satelity Raduga

Satelity Raduga, znane również jako satelity Globus lub Garpun, są częścią rosyjskiej sieci komunikacji wojskowej. Wykorzystują częstotliwości dwóch pasm do świadczenia usług komunikacyjnych i są niezbędne do wspierania komunikacji wysokiej częstotliwości w rosyjskich jednostkach wojskowych, zwiększając zdolności dowodzenia i kontroli. Pierwszy satelita Raduga został wystrzelony w 1975 roku, a najnowszy, Raduga-1M 4, w 2019 roku.

AEHF, czyli USA po raz trzeci

Satelity Advanced Extremely High Frequency (AEHF) są obsługiwane przez U.S. Space Force i zapewniają globalną, bezpieczną, chronioną i odporną na zakłócenia komunikację dla sił USA. Wykorzystują ultra wysokie częstotliwości (EHF) i super wysokie częstotliwości (SHF) do świadczenia usług komunikacyjnych i są niezbędne do utrzymania komunikacji w środowiskach nuklearnych i pozanuklearnych. Pierwszy satelita AEHF został wystrzelony w 2010 roku, a szósty i ostatni w 2020 roku.

Chińscy szpiedzy na orbicie, czyli Yaogan

Satelity serii Yaogan, które według przypuszczeń są używane do celów wojskowych przez Chiny, są przeznaczone do rozpoznania, w tym zbierania informacji wywiadowczych. Wykorzystują różne typy aparatur (optyczne, radarowe i podczerwone) do wykonywania zadań rozpoznawczych i zwiększają zdolności Chin w zakresie nadzoru i świadomości na polu bitwy. Pierwszy satelita Yaogan został wystrzelony w 2006 roku, a najnowszy, Yaogan 34, w 2021 roku.

Niemiecki satelita TerraSAR-X

TerraSAR-X niemiecki satelita radarowy dostarcza obrazy wysokiej jakości zarówno dla zastosowań wojskowych, jak i cywilnych. Wykorzystuje technologię radaru syntetycznej apertury (SAR) w paśmie X do tworzenia obrazów o wysokiej rozdzielczości i może generować szczegółowe obrazy terenu niezależnie od warunków pogodowych, co czyni go nieocenionym dla strategicznego planowania i rozpoznania. Jest obsługiwany przez Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR) oraz Airbus Defence and Space i ma bliźniaczy satelitę, TanDEM-X, który został wystrzelony w 2010 roku.

Satelity wojskowe różnych państw pełnią bardzo podobne role

Przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej otwarta, a każde państwo chce mieć na orbicie swoje własne satelity dostępne na wyłączność. Trudno się temu dziwić, bo stały się one integralnymi elementami nowoczesnych strategii obronnych, zapewniając przewagę technologiczną w różnych aspektach działań wojennych, od komunikacji po gromadzenie danych wywiadowczych. Pewne jest zresztą, że w miarę rozwoju technologii kosmicznej, rola i wpływ satelitów wojskowych w scenariuszach obronnych będą się rozszerzać, dalej kształtując przyszły krajobraz działań wojennych.