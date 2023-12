T-Mobile zapowiada przyśpieszenie 5G. Kto wygra ten wyścig?

#pedzinowe w T-Mobile. Dobrze wiemy, że chodzi o sieć 5G

Nowy, świeży wypolerowany szybki samochód może oznaczać tylko jedno – T-Mobile zapowiada start nowe, szybszej sieci 5G. No ale przecież mamy 5G… Ba! Nawet 5G Ultra u niektórych! Co starsi pewnie pamiętają, jak Pawlak w Samych Swoich malował świnię na czarno i udawał, że to dzik. No to takie to mamy dzisiaj to 5G. Niby jest, ale trochę pudrowane, bo nadal działa na częstotliwościach przeznaczonych dla sieci LTE, które na tle docelowych pasm sieci 5G mają o wiele niższą przepustowość.

Docelowa częstotliwość sieci 5G trafiła pod młotek na aukcji ze skromnym 3-letnim opóźnieniem, wynikających z nieudolności poprzedniego rządu, któremu z cyfryzacją było w wielu miejscach mocno nie po drodze. Aukcja już za nami, ale po jej zakończeniu proces rozdysponowania rezerwacji, czyli przekazania operatorom częstotliwości do użytkowania, gdzieś delikatnie utknął. Nowy spot T-Mobile zapowiada, że czas oczekiwania dobiegł już końca.

Kto pierwszy uruchomi 5G na nowym paśmie? Zdecyduje… Urząd Komunikacji Elektronicznej?

T-Mobile oficjalnie potwierdza, że złożył do UKE wnioski o wydanie rezerwacji na nowe częstotliwości. Jest raczej mało prawdopodobne, aby wniosków nie złożyli też pozostali operatorzy. UKE z kolei, jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał, że wydanie rezerwacji to wręcz taśmowa robota i kwestia godzin, a nie tygodni.

O tym, kto jako pierwszy uruchomi nowe 5G może zadecydować właśnie Urząd. Wystarczy, że któryś z operatorów otrzyma nowe częstotliwości z dużym wyprzedzeniem i będzie pierwszy. Samo uruchomienie nowych częstotliwości to kwestia nie dalej jak nawet dwóch dni. Duża część nadajników jest już wyposażona w odpowiedni sprzęt, operatorzy nie przespali ostatnich trzech lat i pozostaje jedynie wyposażyć je w niezbędne oprogramowanie.

Oczywiście nie zakładam, że UKE będzie kogoś faworyzować. Gdyby tak się stało to na pewno przeczytacie o tym na CHIP.PL, bo tutaj nikt nie będzie się gryźć w język w takiej sytuacji. Obstawiałbym raczej, że UKE potraktuje operatorów sprawiedliwie i o tym, kto będzie pierwszy zadecyduje szybkie działanie techników.

Nowe 5G już teraz? To byłoby bardzo ryzykowne

Operatorzy zacierali ręce, że uda się uruchomić nowe 5G jeszcze przed Świętami i zwyczajnie uda im się na tym zarobić. W obecnej sytuacji zapewne będą się ścigać o to, kto wystartuje jako pierwszy, ale na start nowych ofert jeszcze w tym tygodniu bym nie liczył.

Kampanie świąteczne są na ukończeniu, klienci dokonują ostatni zakupów i zasypanie ich teraz serią spotów reklamowych i nowymi promocjami byłoby bardzo ryzykowne. Okres zakupowy jest zbyt gorący i kampania uruchomiona w ostatniej chwili mogłaby nie przenieść oczekiwanych skutków. Ale po Świętach… coś czuję, że czeka nas poświąteczna dogrywka, bo na start nowego 5G możemy spodziewać się konkretnych promocji.