Oto nowy odrzutowiec, który skróci podróże i zadba o środowisko

Pratt & Whitney Canada wspólnie z Dassault Aviation świętuje wejście do służby nowego odrzutowca biznesowego Falcon 6X, napędzanego podwójnymi silnikami turbowentylatorowymi Pratt & Whitney PW812D. Wejście Falcona 6X do służby jest ważnym kamieniem milowym dla obu firm. Pratt & Whitney to firma należąca do RTX Corporation (dawniej Raytheon Technologies Corporation).

Czytaj też: Pierwszy EC-37B Compass Call dostarczony. Bez takiego samolotu nie wygrasz żadnej wojny

Silniki PW812D sprawdziły się na każdym etapie wymagającego programu rozwoju i testów w locie. Otrzymały pozytywne recenzje zarówno od pilotów, jak i techników obsługi technicznej Dassault Aviation. Dzięki oszczędności paliwa te największe w historii odrzutowce mogą wykonywać misje na odległość 10 200 km.

Nowy odrzutowiec z innowacyjnymi silnikami PW800

Najnowsza oferta samolotów Dassault ma na nowo zdefiniować doświadczenia podróżowania, oferując niezrównany komfort przestrzeni i luksusu w odrzutowcu biznesowym. Wyjątkowo szeroka konstrukcja kadłuba jest dodatkowo wzmocniona funkcją “nieprzerwanych linii” kabiny, która pozwala uporządkować wnętrze jak nigdy dotąd.

Czytaj też: Samoloty na wodór to już rzeczywistość. Co wiemy na ich temat?

30 dużych okien i świetlik mają zapewniać maksymalny dostęp naturalnego światła do kabiny i zaoferować panoramiczne widoki. Zamawiając odrzutowiec użytkownicy mogą wybrać pakiet Privacy Suite, który może służyć jako miejsce spotkań kadry kierowniczej, a także przestrzeń, w której można się dobrze wyspać (jak w domu).

Silniki PW812-D należą do kategorii PurePower PW800 firmy Pratt and Whitney i wykorzystuje tę samą podstawową technologię, co silnik GTF, który napędza rodzinę samolotów Airbus A320neo. Silniki zapewniają zasięg 10 200 km z ośmioma pasażerami na pokładzie. Samolot, latający z maksymalną prędkością operacyjną wynoszącą 0,9 Macha, został zaprojektowany tak, aby zapewniać podróże bez międzylądowań między międzynarodowymi miejscami docelowymi, takimi jak São Paulo-Londyn, Paryż-Johannesburg lub Los Angeles-Genewa.

Nowe silniki należą do tej samej grupy, co jednostki GFT napędzające samoloty Airbus A320neo /Fot. Pratt and Whitney

Firma P&W twierdzi, że w tych silnikach osiągnęła dwucyfrową poprawę w zakresie redukcji hałasu. Niższy poziom wibracji zapewnia cichszą kabinę i spokojniejszą podróż podczas skakania po kontynentach, oszczędzając tym samym cenny czas. Poprawiono także spalanie paliwa, a komora TALON X zapewnia niższy poziom niespalonych węglowodorów i dymu wydobywającego się z samolotu.

Mając na uwadze ekologię, silniki zaprojektowano także do pracy na 50-procentowej mieszance paliwa lotniczego A (nafty) i zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF), przy czym przeprowadzane są testy 100-procentowej mieszanki SAF dla przyszłych lotów eksploatacyjnych. Podczas kampanii testowej PW812D był rutynowo oblatywany na SAF.

Od czasu wprowadzenia PT6 w 1963 r. silniki Pratt & Whitney Canada wylatały w całej flocie ponad miliard godzin. Rodzina silników PW800 przepracowała łącznie ponad 330 000 godzin. Podkreśla to zaufanie, jakim operatorzy statków powietrznych na całym świecie pokładają tę serię silników.