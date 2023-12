Chemicy ustanowili nowy rekord. Ten półprzewodnik bije krzem pod każdym względem

Półprzewodniki – takie jak krzem – są podstawą współczesnych komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Są one wszechobecne, choć mają swoje ograniczenia. Struktura atomowa każdego materiału wibruje, co powoduje powstawanie cząstek zwanych fononami, a te z kolei sprawiają, że tzw. ekscytony (cząstki takie jak elektrony), które przenoszą informację wokół urządzeń elektronicznych, rozpraszają się w ciągu ułamków metrów i sekund. Półprzewodnik traci energię w postaci ciepła, a transfer informacji ma ograniczoną prędkość.

Chemicy z Columbia University pod kierunkiem prof. Milana Delora i dr Jacka Tulyaga opracowali najszybszy i najwydajniejszy półprzewodnik w historii: materiał superatomowy o wzorze chemicznym Re 6 Se 8 Cl 2 . Szczegóły opisano w czasopiśmie Science.

Niesamowity półprzewodnik superatomowy z najrzadszym pierwiastkiem na Ziemi

Superatomy to skupiska połączonych ze sobą atomów, które zachowują się jak jeden duży atom, ale mają inne właściwości niż pierwiastki użyte do ich budowy. Re 6 Se 8 Cl 2 to półprzewodnik superatomowy. Zespół prof. Delora interesuje się kontrolowaniem i manipulowaniem transportem energii przez superatomy i w tym celu buduje narzędzia do obrazowania o superrozdzielczości, które mogą wychwytywać cząstki poruszające się w ultramałych i ultraszybkich skalach.

Kiedy dr Tulyag wprowadził Re 6 Se 8 Cl 2 do laboratorium, nie miał na celu poszukiwania nowego i ulepszonego półprzewodnika, chciał tylko przetestować rozdzielczość mikroskopów laboratoryjnych za pomocą materiału, który w zasadzie nie powinien był niczego przewodzić.

Było odwrotnie, niż się spodziewaliśmy. Zamiast powolnego ruchu, jakiego się spodziewaliśmy, zobaczyliśmy najszybszą rzecz, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Prof. Milan Delor

Eksperymenty wykazały, że cząstki zwane polaronami w Re 6 Se 8 Cl 2 poruszały się dwa razy szybciej niż elektrony w krzemie i pokonały dystans kilku mikronów w czasie krótszym niż nanosekunda. Biorąc pod uwagę, że polarony “żyją” przez ok. 11 nanosekund, uczeni uważają, że te występujące w niezwykłym półprzewodniku mogą jednorazowo pokryć obszar większy niż 25 mikrometrów. A ponieważ są kontrolowane przez światło, a nie prąd elektryczny, ich prędkości mogą potencjalnie sięgać femtosekund. To sześć rzędów wielkości więcej niż nanosekundy osiągane obecnie w elektronice – wszystko to w temperaturze pokojowej.

Szybki, ale powolny zając, reprezentujący elektron, kontra wolno i równomiernie poruszający się żółw, reprezentujący akustyczne polarony ekscytonowe /Fot. Jack Tulyag

Krzem jest tak dobrym półprzewodnikiem, gdyż elektrony mogą się przez niego przemieszczać szybko, ale podobnie jak przysłowiowy zając, odbijają się za bardzo i w rzeczywistości nie docierają zbyt daleko. Ekscytony w Re 6 Se 8 Cl 2 są stosunkowo bardzo powolne, ale właśnie dlatego są w stanie spotkać się i połączyć w pary z równie wolno poruszającymi się fononami. Powstałe kwazicząstki są “ciężkie” i podobnie jak żółw poruszają się powoli, ale równomiernie.