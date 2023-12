Home Nauka Chiny stworzyły pierwszy taki silnik na świecie. Inne kraje mogą tylko pomarzyć o osiąganych prędkościach

Rozwój chińskiego sektora kosmicznego i lotniczego na przestrzeni ostatniej dekady jest naprawdę imponujący. Z kraju, który głównie przyglądał się podbojowi kosmosu przez ostatnie pół wieku, Chiny wychodzą na prowadzenie we współczesnym wyścigu kosmicznym i po wybudowaniu własnej stacji kosmicznej, wysłaniu łazików na Księżyc i na Marsa, przygotowują się intensywnie do załogowej misji księżycowej, którą mają zrealizować jeszcze przed końcem dekady. Nie zmienia to jednak faktu, że także w kwestii napędów lotniczych, w Państwie Środka trwają intensywne prace nad nowymi technologiami. Tym razem naukowcy z Chin pochwalili się nowym, rewolucyjnym silnikiem hipersonicznym.