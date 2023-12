Ruszyły kolejne przedświąteczne obniżki cen urządzeń w Plusie

Mamy początek grudnia, więc to najwyższy czas na zaopatrzenie się w świąteczne prezenty dla siebie lub dla bliskich. Plus już od dłuższego czasu poszerza swoją świąteczną ofertę, oferując obniżki cen sprzętów. Do tego wciąż można skorzystać z promocji, w ramach której możemy uzyskać dwa abonamenty w cenie jednego, więc nie ma się co zastanawiać. Tym razem, jeśli chodzi o telefony, na obniżkę załapały się urządzenia marek Motorola, Huawei, Realme i Maxcom.

Oto, w jakich cenach możecie kupić te smartfony w sieci Plus:

motorola moto g53 5G 4/128GB dostępny jest w sklepie internetowym za 1 zł na start oraz 58,16 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 698,92 zł,

motorola moto g54 5G 8/256GB dostępny jest za 1 zł na start oraz 74,83 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 898,96 zł,

Huawei Nova Y91 8/128GB dostępny jest w sklepie internetowym za 1 zł na start oraz 104,00 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 1 249,00 zł,

Realme 11 5G 8/256GB dostępny jest za 1 zł na start oraz 91,49 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 1 098,88 zł,

Maxcom MS651 dostępny jest w cenie za 1 zł na start oraz 33,17 zł/mies. w 12 ratach – łącznie 399,04 zł.

Kolejną świąteczną ofertą u świątecznego operatora jest opcja kupna dwóch abonamentów w cenie jednego. To świetna opcja na zmniejszenie przedświątecznych wydatków, jednak korzyści z tego będziemy czerpać przez cały rok. Wybierając nowy smartfon, warto zaopatrzyć się też w abonament. Do wyboru mamy dwie oferty:

Dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie – klienci (nowi i obecni) dostaną dwa abonamenty ze wspólnym pakietem 240 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Po roku cena wzrasta do 129 zł miesięcznie z rabatem.

Obecni klienci, którzy zakupią lub przedłużą umowę Internetu lub telewizji, mogą dokupić dwa abonamenty w cenie jednego za 59 zł miesięcznie z rabatami przez rok, następnie 109 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 100 GB do wspólnego korzystania.

W ramach tych ofert dostajemy nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do najszybszego 5G w Polsce – tylko pamiętajcie, że aby cieszyć się dobrodziejstwami najszybszej sieci nowej generacji, trzeba się zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt obsługujący 5G.