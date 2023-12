Szukasz smartfona na Święta? Infinix ma dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!

Zacznijmy od… absolutnej nowości. Przed Państwem flagowy model – Infinix ZERO 30 5G

Infinix ZERO 30 5G

Czy flagowce zawsze muszą kosztować majątek? Niekoniecznie. Wprowadzony właśnie na polski rynek Infinix ZERO 30 5G kosztuje bowiem w promocji na czas premiery tylko 1799 zł, co wydaje się szalenie atrakcyjną ceną, biorąc pod uwagę co ten smartfon ma nam do zaoferowania. A co konkretnie?

Po pierwsze przedni aparat o rozdzielczości aż 50 Mpix i lampą błyskową. Mało? Infinix podbija stawkę i dorzuca nagrywanie filmów przednią kamerą w 4K i 60 kl/s, co jest praktycznie niespotykane w tej cenie. I to z opcją kinowych proporcji 21/9. Dla miłośników selfie, vlogów i wszelkiego typu materiałów kręconych przednią kamerą będzie to smartfon wręcz idealny.

Na miłośników fotografii i filmów czeka również aparat główny z matrycą o rozdzielczości aż 108 Mpix i optyczną stabilizacją obrazu. Wspiera go aparat szerokokątny wraz z aparatem do zdjęć makro.

Nie należy zapomnieć, że zdjęcia i filmy trzeba na czymś oglądać. A to nie może być byle, co dlatego Infinix ZERO 30 5G został wyposażony w zakrzywiony na krawędziach ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania aż 144 Hz. Panele tego typu charakteryzują się świetną czernią, kontrastem i barwami, a 144 Hz odświeżanie zapewni ultra płynne wyświetlanie treści. To jeden z najlepszych ekranów, jakie są aktualnie montowane w smartfonach w cenie do 2000 zł. Co ważne, chroni go legendarne już szkło Corning Gorilla Glass.

Z pozostałych atutów należy wymienić oczywiście obsługę sieci 5G, 12 GB pamięci RAM, bardzo szybkie 68 W ładowanie do 80% w niecałe 30 minut oraz naprawdę dużą baterię o pojemności 5000 mAh. Wszystko to sprawia, że mamy tu do czynienia z naprawdę multimedialnym smartfonem, w bardzo atrakcyjnej cenie.

Telefon jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych – fioletowej (Fantasy Purple), złotej (Golden Hour) oraz zielonej (Rome Green).

Infinix ZERO 30 5G Fantasy Purple Infinix ZERO 30 5G Golden Hour Infinix ZERO 30 5G Rome Green

P.S. Byłym zapomniał – w zestawie sprzedażowym, poza samym smartfonem znajdziemy również słuchawki, kabel USB-C, etui na telefon oraz szybką, 68 W ładowarkę. Mamy więc do czynienia z naprawdę bogatym zestawem, co w dzisiejszych czasach zdarza się coraz rzadziej.

Bardzo dobry smartfon za mniej niż 1000 zł? Nie ma problemu – jest Infinix NOTE 30 Pro

Infinix NOTE 30 Pro

Ten model znam akurat bardzo dobrze, bo miałem przyjemność go testować kilka miesięcy temu. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Tak – cena! Infinix NOTE 30 Pro staniał o kilkaset złotych i aktualnie jest dostępny za 979 zł. Czy coś jeszcze? Tak – do zestawu dołączana jest bezprzewodowa ładowarka w prezencie za złotówkę, co sprawia, że jest on jedną z najciekawszych propozycji w cenie do 1000 zł na naszym rynku.

Co więc Infinix NOTE 30 Pro ma nam do zaoferowania? Po pierwsze bardzo atrakcyjny, „oszroniony” i nieszablonowy design w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym (Magic Black) oraz złotym (Variable Gold).

Po drugie świetny ekran AMOLED ze 120 Hz odświeżaniem, co wśród smartfonów do 1000 zł jest naprawdę rzadko spotykane. Nie bez znaczenia jest również pamięć wewnętrzna o pojemności 256 GB, którą możemy rozbudować przy pomocy kart microSD oraz wbudowane głośniki stereo od JBL!

Przy okazji warto podkreślić, że smartfon oferuje nam bardzo szerokie możliwości naładowania naprawdę dużego akumulatora o pojemności 5000 mAh. A mianowicie możemy skorzystać z bardzo szybkiego, 68 W ładowania przewodowego (ładowarka w zestawie ładuje do 80% w niecałe 30 minut) lub 15 W ładowania bezprzewodowego (ładowarka w zestawie!!!). Jest też opcja ładowania zwrotnego, jeśli chcielibyśmy podładować naszym smartfonem inne urządzenie. W tej cenie te możliwości są po prostu bezkonkurencyjne.

Co mogę napisać więcej? Chyba już tylko zacytować sam siebie, z czerwcowej recenzji: „Jeśli zależy wam na niedrogim smartfonie z naprawdę bardzo dobrym ekranem, nietuzinkowym designem, pojemną baterią i szybkim ładowaniem to jak najbardziej kupujcie tego Infinixa i cieszcie się nowym smartfonem.”

A co, jeśli chcemy kupić niedrogi smartfon dla dziecka? Tu wkraczają smartfony Infinix HOT 30i i HOT 30 w bardzo atrakcyjnych cenach

Infinix HOT 30i Infinix HOT 30i

Infinix HOT 30i możemy nabyć już za 449 zł, co z pewnością może rodzić pytania, czy w tak niskiej cenie możemy liczyć na ciekawe wyposażenie. Uspokajam – jak najbardziej tak! 128 GB pamięci wewnętrznej, pojemna bateria (5000 mAh) z szybkim 18 W ładowaniem czy duży i jasny ekran z 90 Hz odświeżaniem to tylko niektóre z jego atutów. Co ważne, mimo naprawdę niskiej ceny smartfon został wyposażony w moduł NFC do płatności zbliżeniowych. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej (Glacier Blue) i czarnej (Mirror Black).

Infinix HOT 30 Infinix HOT 30

Z kolei decydując się na Infinix HOT 30, za niewiele więcej (bo 666 zł), poza NFC dostajemy również aż 256 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozbudowy kartami microSD) i jeszcze szybsze, 33 W ładowanie baterii o pojemności również 5000 mAh. Nie bez znaczenia jest również aparat główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix. Telefon ten możemy nabyć w trzech atrakcyjnych wariantach kolorystycznych – zielonym (Surfing Green), białym (Sonic White) oraz czarnym (Racing Black).

Obydwa smartfony zostały wyposażone w przedni aparat z lampą błyskową, co w połączeniu z atrakcyjnym designem (indywidualnym dla każdego z prezentowanych modeli) sprawia, że są to świetne propozycje na niedrogi prezent dla dzieci i młodzieży.