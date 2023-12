Momenty były? Były. A kolejny dla Windows 11 już niedługo

Choć Microsoft oficjalnie nie podał daty w prowadzenia piątego Momentu na rynek, przecieki podają nam 24 lutego – aczkolwiek niektóre mówią o przełomie lutego i marca 2024 roku. Tak czy owak mamy pewność, że zmiany nadejdą, a z wypowiedzi ludzi odpowiedzialnych za rozwój systemu i jego edycji dla Insiderów możemy wywnioskować, co przyniosą. Czy warto na niego czekać?

Windows 11 Moment 5 – spodziewane zmiany

Microsoft już od jakiegoś czas pracuje nad zmianami, mającymi dostosować poszczególne funkcje systemu do regulacji nakładanych przez przepisy RODO. Te funkcje to przede wszystkim Copilot, wyszukiwarka oraz Windows 365. Dzięki temu Windows 11 będzie mógł pokazać na terenie Unii Europejskiej pełnię swoich możliwości. Ale na tym nie koniec – przez RODO producent został zmuszony do umożliwienia użytkownikom pełnego wyboru elementów, które chcą mieć w systemie. Będzie zatem można odinstalować m.in. nienaruszalne dotąd aplikacje Zdjęcia, Cortana oraz przeglądarkę Edge.

Wbudowana wyszukiwarka przestanie być obsługiwana wyłącznie przez silnik Bing. Oznacza to, że Google czy DuckDuckGo będą mogli stworzyć swoje wtyczki dla Windows 11 i będzie można korzystać z ich wyszukiwarek bezpośrednio z poziomu systemu! W ramach udostępnienia możliwości całkowitego dostosowywania go pod kątem użytkownika pojawi się również możliwość usunięcia z paska zadań widżetów, wyszukiwarki oraz wiadomości.

Jeśli chodzi o same możliwości systemu, zostanie znacznie usprawniony mechanizm ręcznego pisania. Nie wiem, jak dużą popularnością cieszy się to rozwiązanie, jednak miło, że Microsoft o nim nie zapomina. Jednak z pewnością większa ilość użytkowników będzie zainteresowana poprawkami w mechanizmie “Udostępnianie w pobliżu”. Tu pojawi się możliwość nazywania poszczególnych urządzeń, które są w zasięgu Windows 11. Podniesiona zostanie również szybkość transferu danych.

Z pomniejszych zmian mają zostać wprowadzone usprawnienia w menu szybkich ustawień. Pojawią się między innymi lepsze opisy ustawień, z których jak dotąd użytkownik nie korzystał. Ogólnie w całym systemie zostaną podrasowane ikonki oraz obsługa aplikacji z Microsoft Store. Poprawiona zostanie integracja z Windows 365, a osoby korzystające ze zdalnych desktopów otrzymają w menu Start przycisk przerywania połączenia z Cloud PC. Pojawi się także nowy tryb rozruch Windows 365 – Dedicated Mode. Ma umożliwiać uruchamianie sieciowej wersji systemu z dedykowanego, firmowego urządzenia, a także pozwalać na logowanie bez hasła za pomocą Windows Hello for Business.

Moment 5 będzie dostępny dla użytkowników Windows 11 w wersji 23H2, a więc jeśli nie masz jeszcze systemu zaktualizowanego do tej edycji, trzeba będzie zrobić to przed wprowadzeniem piątego Momentu. Całość zapowiada się całkiem ciekawie, pozostaje zatem mieć nadzieję, że wszystkie nowości i usprawnienia będą działać bez szwanku.