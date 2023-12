Windows 11 otrzyma dodatkowe ustawienia. Będą przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników

Od momentu swojej premiery jedenasta edycja systemu Windows doczekała się wielu zmian oraz ulepszeń. Ostatnie wprowadził Moment 4, a ich dokładną listę podaję w osobnym tekście. Teraz z kolei mam informacje nie związane ani z żadną konkretną datą, ani aktualizacją, natomiast dotyczące osób, które mają naprawdę zaawansowaną wiedzę na temat systemu.

Nowe ustawienia zaawansowane w Windows 11

Oczywiście dział “Zaawansowane ustawienia” to w systemie Windows 11 żadna nowość. Ale mają pojawić się jeszcze kolejne funkcje, które co prawda przeciętnemu użytkownikowi na nic nie będą potrzebne, jednakże tzw. “power userom” dadzą kolejne możliwości. Wśród nich znajdzie się m.in. lepsza kontrola nad zachowaniem systemu, a także możliwość automatyzacji niektórych jego funkcji, np. wyznaczania osobnej ikonki dla specyficznych folderów.

Po aktualizacji Moment 4 w ustawieniach zaawansowanych Windows 11 pojawiła się zakładka Dev Home. Już sama nazwa sugeruje, że ma być to rozwiązanie przede wszystkim dla deweloperów i programistów, jednak dostęp do niej ma być dla wszystkich. Co tam znajdziemy? Ano takie opcje jak “Pokaż rozszerzenia plików”, “Pokaż pełną ścieżkę” czy też “Pokaż ukryte pliki i pliki systemowe”. W sumie nie jest to żadna zaskakująca nowość – takie funkcje są już dostępne np. w Windows 10, aczkolwiek nie “leżą” na wierzchu. Jak podaje Microsoft, pojawi się kilka opcji, które do tej pory były dostępne jedynie za pomocą modyfikacji rejestru.

Czytaj też: Czwarty Moment Windows 11. Nowości mnóstwo, ale czy coś ważnego wnoszą?

Microsoft sam poprosił deweloperów na platformie GitHuib o pomysły na to, co powinno znaleźć się dla nich w tym dziale. Jednym z zaakceptowanych pomysłów jest możliwość tworzenia skryptów zmieniających wybrane ustawienia systemu wraz z możliwością przenoszenia ich na nowe maszyny. Trzeba przyznać, że producent postąpił słusznie, pytając samych potencjalnych użytkowników o zdanie. Daje to nadzieję, że nowe ustawienia będą naprawdę funkcjonalne i nie będzie tam niepotrzebnych elementów.

Microsoft dodał także, że z pewnością nie zostanie usunięta obecna aplikacja Ustawienia. Po prostu ma być zaktualizowana i poszerzona o nowe funkcje. Ale kiedy – to już się okaże.