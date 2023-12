Szukasz wyjątkowej myszki dla gracza? Z nami wybierzesz idealnego gryzonia

Myszki do zadań specjalnych. Granie na nich to czysta przyjemność

Dla jednych zwyczajny sprzęt peryferyjny do komputera, a dla drugich istne przedłużenie dłoni. Myszka to jeden z tych sprzętów, która dzieli graczy na trzy obozy. Jednym kompletnie nie przeszkadza to, że używają od kilku lat tej samej “myszki z marketu”, drugim wystarczy ot zwyczajna myszka, która jest wygodna, a trzeci oczekują, że ich gryzoń zapewni im przewagę w wirtualnym świecie. To właśnie z myślą o tych ostatnich powstały modele pokroju Pulsar X2V2 Mini Wireless, Lamzu Maya Wireless czy Lamzu Thorn Wireless.

Co łączy tę trójkę? Jeśli zwracacie pobieżną uwagę wyłącznie na obudowę, to uznacie zapewne, że to wręcz identyczne myszki. Jednak w gruncie rzeczy ich przeznaczenie rzeczywiście jest to samo (najbardziej nadają się do dynamicznych strzelanek), to szereg specyficznych dla nich cech sprawia, że powinny wpisać się w różne gusta. Jednak bez względu na wybór, możecie być pewni, że dostaniecie leciutką mysz bezprzewodową o wyjątkowo wysokiej precyzji i prostym (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) projekcie. A i pamiętajcie, że za małą dopłatą zapewnicie sobie wyjątkowo wydajną technologię bezprzewodową, która podbije częstotliwość odświeżania sygnału z tradycyjnych już 1000 Hz na aż 4000 Hz.

Lamzu Thorn Wireless White i Lamzu Maya Wireless Cloud Grey – podobne, ale jednak inne

Lamzu Thorn Wireless

Dostępne w białej i czarnej wersji kolorystycznej myszki Lamzu Thorn Wireless i Lamzu Maya Wireless to praktycznie bliźniacze modele, które różnią się wyłącznie wagą i przełącznikami. Podczas gdy w tańszym modelu Thorn (479 zł) zastosowano nieokreślone przełączniki optyczne (są one bardziej odporne na kurz i mniej podatne na usterki), w droższym Maya Wireless (499 zł) już jednoznacznie wskazane przełączniki mechaniczne Huano Transparent Blue Shell Pink Dot.

Lamzu Thorn Wireless

Droższa myszka jest też niższa (38 vs 42 mm), a do tego wyczuwalnie lżejsza, bo waży nie 52, a 45 gramów, ale poza tym, różnic należy szukać z lupą.

Lamzu Thorn Wireless

Oba modele oferują ten sam zestaw przycisków i osprzętu, co obejmuje enkoder TTC Silver, sensor Pixart PMW3395, akumulator o wytrzymałości 80 godzin, a nawet ten sam zestaw elementów, wśród których znajduje się:

Odbiornik USB (1000Hz)

Przewód USB-C do ładowania/pracy przewodowej

Woreczek – etui

Adapter USB

Ślizgacze PTFE

Instrukcja obsługi

Lamzu Maya Cloud Wireless

Jeśli idzie o wygląd, największe różnice widać wyłącznie na spodzie myszki, ale charakterystyczne cechy można nawet tam łatwo dostrzec w przypadku obu modeli.

Lamzu Maya Cloud Wireless

Główna różnica sprowadza się więc do gabarytów, przez co modelem Maya Wireless powinni zainteresować się głównie ci, którzy poszukują możliwie najlżejszej myszki do chwytu fingertip grip.

Porównanie kształtu Maya Wireless (czerwone) i Thorn (zielony)

Mysz Pulsar X2V2 Mini Wireless White

Pulsar X2V2 Mini Wireless White

Pulsar X2V2 Mini Wireless White to jedna z tych myszek, która od razu przyciąga wzrok na stanowisku swoim minimalistycznym sznytem. Nieważne, czy mowa o wersji białej, czy czarnej i tym bardziej, czy w grę wchodzi model pomniejszony (Mini) lub ten “tradycyjny”. Jako następca myszki Pulsar X2, model X2V2 doczekał się kompleksowego ulepszenia względem oryginału, ale z zachowaniem uwielbianego przez wielu kształtu. W wersji miniaturowej waży ledwie 51 gramów i mierzy 37 x 51 x 116 mm, co w połączeniu z trybem bezprzewodowym, oddaje nam w ręce mysz wręcz idealną zwłaszcza do dynamicznych strzelanek. Jeszcze większy efekt uzyskacie wtedy, kiedy wymienicie docelowe ślizgacze na szklane.

Pulsar X2V2 Mini Wireless White

Nawet kiedy rozładowany akumulator zaskoczy was w najmniej spodziewanym momencie (wytrzymuje do 70 godzin grania), podpięcie przewodu od razu przywróci was do gry i nie ograniczy zbytnio ruchów, jako że to tak zwany przewód Paracord Superflex. Oznacza to, że jest zarówno bardzo lekki, jak i elastyczny. O precyzję również nie musicie się martwić, bo odpowiada za nią radiowe połączenie 2,4 GHz (praktycznie niezawodne) oraz czujnik optyczny PMW3395, czyli przedstawiciel najwyższej półki sensorów. Wisienką na torcie są przełączniki optyczne, które uwalniają mysz od archaicznych metalowych styków na rzecz wiązki lasera.

Mysz to nie wszystko. Zadbaj również o wyjątkową podkładkę

Myszka to oczywiście jedno – po czymś tym nowiutkim gryzoniem trzeba latać, aby nie tylko zapewnić możliwie największą płynność ruchu, ale też uchronić ślizgacze od szybszej degradacji. O ile tradycyjne podkładki materiałowe są zwykle po prostu nudne, tak na rynku znajdziemy już modele do zadań specjalnych, do których zalicza się m.in. SkyPAD 3.0 XL.

Z tą szklaną podkładką akurat miałem okazję spędzić kilka tygodni, więc zapewniam, że choć jest to naprawdę specyficzny sprzęt dla graczy lub osób ceniących sobie wysokiej jakości gadżety, to nikt nie spojrzy na was krzywo, widząc tak fenomenalny prezent pod choinką. Do wspomnianych myszek będzie to zresztą wybór idealny.