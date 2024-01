5G Bardziej – jeszcze szybszy internet dla klientów T-Mobile

5G Bardziej. „Najsieć” już dostępna dla klientów T-Mobile. Kto będzie mógł z niej korzystać?

Magentowy operator przyspieszył właśnie oferowany przez siebie internet 5G, przebijając barierę 1 Gb/s. 5G Bardziej to nowa sieć stworzona w oparciu o najlepszą technologię T-Mobile i pasmo 3,7 – 3,8 GHz, trzy razy pojemniejszej niż sieci poprzednich generacji. Klienci operatora mogą już z niej korzystać, chociaż tak samo, jak u konkurencji i tutaj nie wypróbujemy jej wszędzie. Na razie w zasięgu są mieszkańcy Poznania, Piły, Grudziądza, Torunia, Bydgoszczy, Łodzi, Kielc, Radomia, Częstochowy, Warszawy i wielu innych miejscowości w całym kraju, ale jak obiecuje T-Mobile, to dopiero początek. Ten zasięg będzie sukcesywnie rozszerzany. Już teraz dociera on do klientów za pośrednictwem 1448 stacji bazowych, a w przyszłości będzie ich ponad 2000, pokrywając swoim zasięgiem 26% populacji kraju. By sprawdzić, czy i wy możecie korzystać z 5G Bardziej, sprawdźcie mapę zasięgu operatora.

Z tej nowej opcji skorzystają wszyscy klienci aktualnych głosowych abonamentów u operatora – zarówno klienci indywidualni, jak i korporacyjni oraz użytkownicy ofert MagentaBIZNES. W każdym z planów dostępne jest bogate portfolio urządzeń, dzięki którym można z sieci 5G korzystać. Z tej szybszej sieci nowej generacji skorzystają też klienci aktualnych ofert przedpłaconych: na doładowania (T-Mobile MIX) oraz Red Bull MOBILE, a także na kartę (oferty M, M+UA oraz L).

Nie zabrakło też promocji, która ruszy 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W jej ramach z 5G bardziej będą mogli też skorzystać korzystać wszyscy dotychczasowi klienci umów przedpłaconych (T-Mobile na kartę, Heyah na kartę oraz T-Mobile MIX).

Klienci T-Mobile kochają najwyższą jakość sieci, więc wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Przyspieszamy naszą sieć, by mogli doświadczać cyfrowego świata jeszcze Bardziej. Już dzisiaj każdy może być częścią tej rewolucji, a co za tym idzie doświadczyć nieskrępowanego dostępu do rozrywki, edukacji i kultury, jakie daje 5G Bardziej oraz na własne oczy przekonać się jak nowe technologie pozwalają tworzyć w pełni cyfrowe społeczeństwo i innowacyjną gospodarkę 5.0. Chcemy, aby nasi klienci zawsze jako pierwsi mieli dostęp do najlepszych rozwiązań – powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska.

5G Bardziej nie ogranicza się tylko do abonamentu głosowego, ale dostępna będzie też dla klientów wybierający ofertę Internetu domowego i skorzystamy z niej w większości aktualnych ofert.

Od wielu miesięcy przygotowywaliśmy się, aby móc jak najszybciej zaoferować każdemu klientowi T-Mobile jak najlepszą jakość sieci 5G Bardziej. Oddajemy dziś w ich ręce sieć, której prędkości mogą być porównywane z łączami światłowodowymi. Poprzednie generacje sieci przyniosły nam rewolucję w postaci cyfrowych usług, nieskrępowanego dostępu do multimediów oraz sprawiły, że dziś filmy coraz częściej oglądamy w streamingu, a nie w telewizji. Zupełnie nowe, rewolucyjne, cyfrowe technologie oparte na 5G powstają już dziś – wierzymy, że uruchomienie 5G Bardziej przyspieszy ich rozwój – powiedział Alexander Jenbar, CTIO T-Mobile Polska.

Co prawda tak szeroka dostępność jeszcze szybszego internetu nowej generacji to świetna sprawa, ale nie można zapominać, że do korzystania z 5G należy nie tylko być w zasięgu operatora, ale również posiadać odpowiednie urządzenie. By umożliwić klientom cieszenie się szybszym internetem, T-Mobile wprowadził do swojego portfolio smartfony 5G, dostępne teraz z rabatami sięgającymi nawet 1000 złotych, a to dopiero początek i w kolejnych tygodniach klienci będą mogli załapać się na kolejne promocje.

Operator przygotował też dla nowych i obecnych klientów rabaty na nielimitowaną ofertę L. Przenosząc numer do T-Mobile i wybierając taryfę „L Nielimitowana”, klienci przez pierwsze 3 miesiące nie zapłacimy ani złotówki za abonament. Z kolei ci, którzy przeniosą bądź dokupią dwie umowy w ofercie „L Nielimitowana”, przez 12 miesięcy za drugi abonament zapłacą tylko 20 zł. Dodatkowo w Magenta Moments będą dostępne unikalne oferty – specjalne akcje w aplikacji i online, tworzące wyjątkowe doświadczenia, dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Tymczasem klienci MagentaBIZNES mogą załapać się na promocje Zimowe Okazje, czyli na smartfony 5G w atrakcyjnych cenach oraz na 12 miesięcy abonamentu za 0 zł podczas przenoszenia numeru. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie tutaj.