AMD nadrabia opóźnienie – FSR zadziała na YouTube i podczas oglądania offline

AMD FidelityFX Super Resolution to technologia mająca za zadanie poprawę jakości obrazu, a w grach dodatkowo zwiększenie liczby klatek na sekundę. Jest odpowiedzią na autorskie rozwiązanie Nvidii, czyli RTX Video Super Resolution, które doskonale sprawdziło się w praktyce i opiera na uczeniu maszynowym. A jak rozwiązało tę sprawę AMD?

FSR ulepszy obraz w przeglądarce i nie tylko

AMD podczas targów CES 2024 przekazała światu wiele informacji. Jedną z najważniejszych jest właśnie zapowiedź wdrożenia FSR na wszystkich maszynach korzystających z kart graficznych Radeon. Choć nie pokazano działania technologii w praktyce, zapowiedziano, że będzie ona w stanie ulepszyć oglądany klip wideo z rozdzielczości 720p do 1440p, co da odczuwalną różnicę. Dotyczy to wszystkich serwisów streamingowych, od YouTube zaczynając. Ale to nie wszystko. Popularny odtwarzacz multimedialny VLC także otrzyma aktualizację, dzięki której będzie mógł wykorzystać FSR. W efekcie będzie można podrasować klipy wideo oglądane offline.

Nowy sterownik Radeon Adrenalin nie tylko zaimplementuje to ciekawe rozwiązanie, ale również usprawni obsługę AV1, HEVC i AVC dla procesorów graficznych RDNA 3. W odróżnieniu od DLSS, które jest dostępne tylko przy kartach graficznych Nvidii, FSR ma być obsługiwany na różnych urządzeniach. Co prawda nie podano konkretnych wymagań sprzętowych, więc jak na razie pozostaje nam wierzyć na słowo. Nie pojawiły się także informacje o tym, czy wszystkie przeglądarki będą w stanie z niego korzystać. Edge już posiada rozwiązania kompatybilne zarówno z podzespołami AMD i Nvidii, podobnie Opera GX.

AMD zapowiada upowszechnienie FSR w ten sposób już w pierwszym kwartale 2024 roku. Jeśli tak się stanie, Intel pozostanie jedynym producentem kart graficznych bez własnej technologii skalowania obrazu. Nie można jednak zapominać, że ma XeSS i na bazie tego właśnie rozwiązania może przygotować odpowiedź. Ogólnie mówiąc, zapowiada się ciekawa rywalizacja, dzięki której będziemy mogli cieszyć się świetnym obrazem w każdej sytuacji.