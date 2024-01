AMD nie miało wyjścia – aby walczyć z RTX 4070 Ti Super musiało obniżyć ceny 7900 XT

Podczas targów CES Nvidia zaprezentowała RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super oraz RTX 4070 Super. AMD z kolei pokazało swoje desktopowe APU z linii Ryzen 8000G oraz 16 GB wersję 7600 XT. Konkurencja jest zatem ostra, a nie zapominajmy, że również Intel pokazał pozostałe modele ze swojej 14. generacji – Raptor Lake. Nie jest tajemnicą, że uwaga świata skupiła się głównie na RTX-ach oraz Intelu. Jednak AMD nie zamierza się poddawać.

AMD zachęca obniżoną ceną. Jak bardzo obniżoną?

Nowe RTX-y trafią na rynek w tym miesiącu, a jedną z najbardziej wyczekiwanych kart jest RTX 4070 Ti Super. Można powiedzieć, że układ ten stał się aktualnym flagowcem Nvidii, co automatycznie czyni z niego konkurenta analogicznej propozycji AMD, którą jest Radeon RX 7900 XT. W chwili obecnej propozycja “Czerwonych” kosztuje w okolicach 750-800 dolarów (czyli ok. 3,3 tys. zł), jednak to się zmieni. Drugi układ, który zalicza się do topowców AMD, to Radeon RX 7900 GRE. Cena za niego to z kolei 649 dolarów (plus minus 2,7 tys. zł).

Co ciekawe – cena RX 7900 XT w dniu premiery wynosiła 899 dolarów, za co AMD było mocno krytykowane. Jedną obniżkę cen już mieliśmy, teraz nachodzi druga. Będzie spora, ponieważ wynosi ponad 100 dolarów i będzie to finalnie 749 dolarów. Podobne rozwiązanie zastosowano przy RX 7900 GRE, a więc nowa cena układu to 549 dolarów. Czyli w każdym przypadku możemy spodziewać się obniżenia ceny o co najmniej 400 złotych.

Kiedy karty z obniżonymi cenami będą dostępne w sprzedaży? AMD podaje, że partnerzy handlowi już otrzymali informację o zmianach, dlatego efekty zobaczymy zapewne w najbliższych dniach. To dobra informacja dla osób, które chcą nabyć kartę graficzną tej marki. Czy jednak zwiększy się dzięki temu ich udział w rynku? Cóż, nie sądzę, ponieważ oprócz ceny równie istotne są parametry techniczne, a tu jednak RTX-y mają przewagę.