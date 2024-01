Home Tech Android 14 z funkcją, którą pokochacie, ale producentom smartfonów raczej się nie spodoba

Android 14 z funkcją, którą pokochacie, ale producentom smartfonów raczej się nie spodoba

Co prawda sam Android 14 w finalnej wersji jest już dostępny od kilku miesięcy, ale nadal pozostaje dla większości z nas pudełkiem pełnym tajemnic. Do kolejnej niespodzianki dokopali się właśnie ciekawscy użytkownicy, a intuicja podpowiada mi, że odkryta właśnie funkcja to istne zbawienie dla posiadaczy smartfonów z systemem Google. Sęk w tym, że to rozwiązanie może nie być do końca na rękę samym producentom telefonów i tu rodzi się dość oczywiste pytanie, na ile każdy z nich będzie się starać ów drobiazg wyłączyć i to jeszcze na etapie, zanim sprzęt trafi na rynek. Ale skoro sprawa już wyszła na jaw, to rzućmy na nią nieco więcej światła.