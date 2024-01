Home Tech Apple zdetronizował Samsunga? Nie na długo, bo Koreańczycy właśnie sięgają po asa w rękawie

Rynek smartfonów powoli budzi się do życia po kilku kwartałach spadków, na co wskazują analitycy Canalys. Poza solidnym wzrostem dostaw w ostatnich trzech miesiącach minionego roku, widać też kluczowe przetasowanie na samej górze, aczkolwiek intuicja podpowiada mi, że obecna sytuacja nie utrzyma się długo. Chwilowo Apple ma powody do świętowania, ale piszę te słowa na kilka chwil przed ważną premierą dla Samsunga, więc Q1 2024 może należeć właśnie do Koreańczyków. Rzućmy okiem na liczby i procentowy rozkład sił wśród największych graczy, a wszystko zaraz stanie się przejrzyste, niczym woda w górskim strumieniu.