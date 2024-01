Tanio już było? Ceny dysków SSD wystrzelą jak z katapulty

Dyski SSD to części komputerów, laptopów i konsol, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny rynek IT. Niemal całkowicie wyparły HDD, a kolejne ich iteracje w połączeniu z nowy standardem PCIe pozwalają na osiąganie zawrotnych prędkości transferu danych. W dodatku nie są drogim wydatkiem… ale w obecnym roku będzie już inaczej.

Dyski SSD podrożeją. Na 90%

Skąd taki czarny scenariusz? Otóż producenci pamięci NAND (wszystkich pięciu rodzajów) podnieśli ceny za swoje produkty. Przykładem może być TLC, które przez ostatnie dwa lata zaczęło sprzedawać je o ponad 120% drożej. I trend ten ma się utrzymać z wielu powodów – głównym jest spowolnienie gospodarcze, przez które zamykane są kolejne fabryki, zaś działające zmniejszają poziom produkcji. To wpływa na wzrostu kosztów, a co za tym idzie – podniesienie ceny finalnego produktu. Z kwartału na kwartał jest ona coraz wyższa.

Najnowszy raport Trendforce podaje, że w roku 2024 przeciętna cena za dysk SSD może wzrosnąć o 50-55%. Producenci muszą podnieść ceny, ponieważ inaczej nie wyjdą na swoje. Zapotrzebowanie na dyski SSD wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie i jeśli tego nie zrobią, łańcuchy dostaw mogą ulec przerwaniu. Ponadto kilka wiodących marek na rynku zakończyło ubiegły rok finansowy “pod kreską” i aby odzyskać płynność finansową, muszą zacząć zarabiać.





O podwyżkach cen dysków SSD informowaliśmy już w listopadzie (link powyżej), a styczeń tylko potwierdza te niezbyt dobre informacje. Dlatego jeśli masz w planach zakup nowego nośnika, warto zrobić to właśnie teraz. Podwyżki odczuje nie tylko rynek komputerów, ale również i konsol, ponieważ również w nich znajdują się dyski SSD. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że będą to chwilowe zawirowania i za jakiś czas ceny powrócą do bardziej przystępnego, atrakcyjnego poziomu.