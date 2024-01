Elastyczne ogniwa słoneczne o imponującej wydajności. Są najlepsze na świecie

Z tego względu autorzy tej koncepcji mówią o zaprojektowaniu najwydajniejszego na świecie rozciągliwego organicznego ogniwa słonecznego. Jedną z cech, na które z pewnością należy zwrócić uwagę, zapoznając się z tym pomysłem, jest wykorzystanie materiału organicznego do budowy warstwy fotoaktywnej ogniwa słonecznego. To właśnie ona odpowiada za zamianę światła w energię.

O kulisach prowadzonych w tej sprawie badań autorzy piszą w artykule zamieszczonym w Joule. Ich zdaniem takie elastyczne organiczne ogniwa słoneczne mogłyby sprawdzać się szczególnie dobrze jako elementy zasilające przenośne urządzenia elektryczne. Za takim zastosowaniem przemawia ich lekkość i elastyczność, czyli cechy przydatne w kontekście przenośnej elektroniki.

Według koreańskich naukowców połączenie ogniw o wysokiej wydajności i elastyczności mechanicznej było ogromnym wyzwaniem, które udało im się zwalczyć. Do tej pory występowały bowiem trudności w osiąganiu tego kompromisu, co z kolei rzutowało na popularyzacji takich ogniw w przenośnych urządzeniach elektronicznych. Kluczem do sukcesu według samych zainteresowanych był materiał polimerowy spełniający wymagania.

Elastyczne organiczne ogniwa słoneczne zaprojektowane przez naukowców z Korei Południowej cechują się wysoką wydajnością i rozciągliwością, dlatego mogłyby być stosowane w przenośnej elektronice

W czasie prac poświęconych temu projektowi członkowie zespołu badawczego połączyli wysoce rozciągliwy polimer z polimerem przewodzącym, który cechował się wyjątkowymi właściwościami elektrycznymi. Efekt końcowy? Polimer przewodzący o rekordowej wydajności konwersji w organicznych ogniwach słonecznych i rozciągliwości dziesięciokrotnie wyższej od uzyskiwanej przez konkurencyjne warianty.

Z jednej strony mówimy więc o zadowalającej wydajność z zakresu sprawności konwersji energii, a z drugiej – o przekroczeniu trudnej do przejścia bariery związanej z elastycznością. Mając na uwadze rosnącą popularność takich przenośnych urządzeń elektronicznych, a co za tym idzie – coraz większy popyt na nowe koncepcje – rozciągliwe organiczne ogniwa słonecznego z Korei Południowej z pewnością wzbudzą zainteresowanie producentów.