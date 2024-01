Home Nauka Galaktyka, która nie zawiera gwiazd. Astronomowie dostrzegli coś, co nie powinno istnieć

Galaktyka, która nie zawiera gwiazd. Astronomowie dostrzegli coś, co nie powinno istnieć

Po raz kolejny badania kosmosu pokazały, że nie wszystko, co widzimy we wszechświecie musi wpisywać się w znane nam ramy. Na przykład astronomowie powiązani z Green Bank Observatory doszli początkowo do wniosku, iż uwieczniona przez nich galaktyka w ogóle nie zawiera gwiazd.