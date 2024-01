Art Selfie 2 – dzięki Google zobaczysz się w innych epokach

Google ma wiele swoich projektów, a “Kultura i sztuka” to prawdziwa gratka dla osób interesujących się wymienionymi tematami. Można dzięki niemu zwiedzić najbardziej znane muzea świata, miejsca historyczne oraz zapoznać się z dziełami sztuki. Nie oznacza to jednak, że nie można przy tym dobrze się bawić.

Art Selfie 2 – sztuka, w której grasz główną rolę

Google wprowadziło dziś Art Selfie 2 dla systemów Android oraz iOS. Jest ona darmowa, a każdy chętny może zmienić swoje zdjęcie w prawdziwe dzieło sztuki. Dostępnych jest ponad dwadzieścia pięć stylów historycznych i kulturowych, które podzielone są na trzy kategorie – Sztuka, Historia, Podróże. Pierwsza umożliwia ulokowanie swojej podobizny na znanym obrazie lub w konkretnym stylu – np. impresjonistycznym czy renesansowym. Druga pozwala na znalezienie się w epoce historycznej – od Egiptu za czasów faraonów po XX wiek.

Ostatnia, czyli Podróże, pozwalają stworzyć selfie z podróży kosmicznej, wspinaczki na Mount Everest czy podróży po afrykańskiej sawannie. Zastosowana przez Google’a sztuczna inteligencja zadba o to, aby zdjęcie użytkownika zostało perfekcyjnie wpasowane w każdy generowany obraz, co obejmuje zarówno samą pozycję, jak i kolorystykę oraz mnóstwo innych detali. Pokazuje to zresztą poniższy klip wideo.

Czytaj też: To jest “bardzo nie OK, Google”, że tylko wybrańcy dostaną tę nową funkcję w telefonie z Androidem

Google obiecuje, że będzie z biegiem czasu dodawać do Art Selfie 2 kolejne możliwości – i to regularnie, więc zabawa dopiero się zaczyna. A przy okazji zabawy edukuje, wyświetlając przy okazji pokazywania selfie informacje o prądach w malarstwie, historii oraz miejscach. Tak więc bawiąc-uczy, ucząc-bawi i to trzeba policzyć na ogromny plus aplikacji. Jeśli zatem chcesz zobaczyć siebie w dawnych czasach lub jak wypadasz pod pędzlem któregoś z dawnych mistrzów – wypróbuj Art Selfie 2!