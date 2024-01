Mobilny Gmail z łatwiejszym usuwaniem wiadomości. Czemu tak późno?

Gmail jest aplikacją używaną w obu wersjach przez dziesiątki milionów użytkowników. Ja sam korzystam z niej zarówno na telefonie – dzięki czemu zawsze dostaję powiadomienia o nowych e-mailach – jak również na desktopie. Wersja mobilna nie miała jednak pewnej funkcji niezwykle wygodnej dla osób, dla których jest to często używane narzędzie. Na szczęście na początku 2024 Google wprowadziło ją w życie – i bardzo dobrze.

Gmail z nowym sposobem usuwania maili

Mobilny klient poczty dostał ułatwienie, które w desktopowej jest już od dawna. Chodzi mianowicie o hurtowe usuwanie e-maili. Wystarczy przytrzymać przez chwilę wybraną wiadomość, aby pojawiła się opcja “Zaznacz wszystko”. Jeśli ją naciśniesz, oznacza to wybór do skasowania wszystkich maili z danego folderu. W przypadku głównego, w którym mamy wiele ważnych wiadomości, nie jest to wygodne. Ale gdy widzisz opcję zaznaczenia, możesz wybrać dowolną ilość wiadomości do skasowania. Dzięki temu utrzymanie porządku i przejrzystości w mobilnej wersji poczty będzie niezwykle łatwe.

Najlepiej pokazać to w praktyce. Poniżej od lewej widzisz kolejno: pojawienie się okienka wyboru po przytrzymaniu pierwszej wiadomości, wybór kilku wiadomości do skasowania, wybór wszystkich. Prosto, sprawnie i wygodnie.

Czytaj też: Nowości w wyszukiwarce Google i Gmailu w sam raz na święta

Aby skorzystać z nowej możliwości, nie musisz niczego robić. Po prostu opcja taka pojawi się w Twojej skrzynce. A właściwie to już powinna w niej być – najlepiej sprawdź, czy ją masz, już teraz. Dlaczego pojawiła się tak późno w stosunku do klienta desktopowego? Niestety, Google na ten temat nie udzieliło żadnych informacji.