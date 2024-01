Internet bez limitu i na życzenie? Takie rzeczy w Plush na Kartę

Nielimitowany internet w Plush to… internet na życzenie za złotówkę

Brzmi to może dziwnie, ale już tłumaczę, o co chodzi. Nowa oferta w Plush na Kartę skierowana jest do osób, które nie lubią ograniczeń, a jednocześnie chcą mieć kontrolę nad tym, ile, kiedy i za co płacą. Kupując pakiety danych, jesteśmy z góry skazani na ilość ustaloną przez operatora. Czasem jest tak, że nam to wystarcza, czasem mamy znacznie większe zapotrzebowanie i musimy dopłacać. Po co się tak ograniczać? W Plush płacimy złotówkę i przez 24 godziny możemy streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po internecie bez obaw o limit danych.

Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad swoimi wydatkami. Jeśli w jednym tygodniu mamy ogromne zapotrzebowanie na internet, codziennie możemy aktywować tę usługę. A kiedy internet w ogóle nie będzie nam potrzebny, możemy się od niego odciąć i korzystać np. ze standardowego, małego pakietu lub całkowicie zrezygnować w tych dniach z dostępu do sieci. Wszystko zależy od nas.

Jak już wspomniałam, to my decydujemy o tym, kiedy i za co płacimy. Opłaty nie są pobierane cyklicznie, a promocję internet bez limitu w Plushu aktywujemy SMS-em o treści NOLIMIT wysłanym pod numer 80225. Usługa jest ważna przez 24 godziny. Żeby następnego dnia znów z tego korzystać, wystarczy wysłać taką samą wiadomość. Oczywiście nie jest tak różowo, jak mogłoby się wydawać, bo jest tu również kilka ograniczeń.

Promocja dostępna jest dla każdego posiadacza Plusha na Kartę, który korzysta z pakietów za min. 30 zł. Co najważniejsze, promocyjna cena 1zł za 1 dzień obowiązuje tylko do końca marca, natomiast od 1 kwietnia za usługę trzeba będzie zapłacić 5 złotych za 1 dzień. Pamiętajcie jednak, że w tej cenie otrzymujemy dostęp do najszybszego internetu 5G w Polsce. Wystarczy odpowiednie urządzenie i można już z niego korzystać, a jeśli jesteście w zasięgu, to także z 5G Ultra, które Plus uruchomił w czerwcu ubiegłego roku.