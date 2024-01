iPhone 16 może dostać dwa duże udoskonalenia aparatu fotograficznego

iPhone 16 Pro w końcu dostanie większe matryce

Zmiany będą dotyczyć zarówno głównego aparatu szerokokątnego, jak i ultraszerokokątnego. Podstawowa matryca zachowa najprawdopodobniej 48 Mpix, lecz ma ulec powiększeniu z 1/1.28″ do 1.14″. Sensor w aparacie UWA także ma otrzymać 48 Mpix w miejsce 12 Mpix – rozmiar został tu określony na 1/2.6. Moduł teleobiektywu będzie najprawdopodobniej ten sam, co w wersji Max, czyli z zoomem x5 i konstrukcją tetrapryzmatyczną.

iPhone 15 Pro Max – iPhone 16 Pro ma otrzymać teleobiektyw taki sam jak Max i gęstszą matrycę UWA

Powiększona główna matryca zbliży się rozmiarami i zdolnością gromadzenia światła do najlepszych fotograficznych smartfonów – wziąwszy pod uwagę znakomite oprogramowanie przetwarzania obrazu, jakie ma Apple w swoich aparatach nie będę zaskoczony, jeśli iPhone 16 Pro bez problemu znajdzie się w ścisłej czołówce.

Fizyczny spust aparatu? Poproszę.

Testując kolejne smartfony Sony Xperia, zawsze doceniam fizyczny przycisk sterowania układem AF i wyzwalaniem migawki. iPhone 15 dostały mechaniczny przycisk akcji, który o ile pamiętam, można było przypisać do tej funkcji. Nie działało to jednak dokładnie tak jak w aparatach, zatem była to co najwyżej proteza. Wygląda na to, że podobne zdanie ma także Apple, przecieki bowiem wskazują na to, że najnowsza odsłona otrzyma także dedykowany przycisk Capture (i to we wszystkich modelach), który – co ciekawe – ma być hybrydowy, działając zarówno czysto mechanicznie jak dwustanowy spust (lekkie przyciśnięcie – AF, mocne – zdjęcie/video) w tradycyjnym aparacie fotograficznym, jak i wykrywając dotyk – przesuwanie palca po przycisku ma pozwalać na regulację parametrów pracy aparatu, w tym zoomu.

Sony Xperia 5 V z fizycznym spustem migawki – poproszę taki w iPhone 16

Wszystkie powyższe informacje należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka, jako niepotwierdzone. W przetłumaczonym tekście źródłowym znalazłem dość oczywiste sprzeczności dotyczące zmiany wielkości sensorów, pogłoski o mechanicznym przycisku Capture z kolei niezbyt zgadzają się z innymi, mówiącymi o tym, że Apple planuje w ogóle zrezygnować z takich na rzecz dotykowych. Nie musi to być zresztą sprzecznością, Apple ma znakomite mechanizmy haptyczne, do złudzenia symulujące działanie fizyczne tam, gdzie go nie ma. Być może zatem Capture będzie przyciskiem pojemnościowym, wykrywający poziom nacisku.