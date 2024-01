Dziwne zachowanie księżycowych skał. Naukowcy proponują wyjaśnienie tego fenomenu

Wygląda na to, iż niektóre skały występujące na powierzchni naszego naturalnego satelity przyciągają wyłącznie określone rodzaje pyłu księżycowego. Szukając odpowiedzi na pytanie o źródło tego fenomenu, członkowie zespołu badawczego przeprowadzili analizy, których wyniki zostały zaprezentowane w Journal of Geophysical Research – Planets.

Czytaj też: Księżyc Jowisza wygląda obłędnie! Najbliższy od dawna przelot przyniósł genialny efekt

Jedna z teorii mających wyjaśnić zachodzące tam zjawiska sugeruje, jakoby kluczową rolę odgrywały w tym przypadku właściwości magnetyczne. Autorzy wspomnianej publikacji wzięli pod lupę obiekty o średnicy około metra uwiecznione na zdjęciach wykonanych przez sondę Lunar Reconnaissance Orbiter. Dzięki pomocy sztucznej inteligencji członkowie zespołu badawczego byli w stanie sprawdzić około miliona zdjęć.

W ten sposób dostrzegli około 130 000 intrygujących skał. Szczegółowymi ekspertyzami objęto potem około połowy z nich, a w toku badań astronomowie opisali przypadek skały znajdującej się w obrębie Reiner Gamma. Ta formacja geologiczna stanowi jeden z najlepiej widocznych z Ziemi wirów księżycowych, dlatego od dawna intrygowała osoby obserwujące Srebrny Glob.

Szybko okazało się, iż badana skała wyraźnie różni się od pozostałych. Jak wyjaśniają członkowie zespołu badawczego, jedną z charakterystycznych cech tego obiektu jest to, że rozprasza mniej światła w stronę Słońca niż ma to miejsce w przypadku innych księżycowych skał. Dlaczego miałoby się tak dziać? Prawdopodobne wyjaśnienie angażuje wyjątkową strukturą pyłu, odnoszącą się do jego gęstości i wielkości tworzących go ziaren.

Fenomen związany z księżycowymi skałami i tamtejszym pyłem może mieć swoje źródło w magnetyzmie występującym na Srebrnym Globie

O ile w większości przypadków pył księżycowy jest bardzo porowaty i odbija dużo światła. Zazwyczaj go jest mowa o gęstszym pyle, to rośnie wskaźnik jasności. Obserwowane pokryte pyłem skały okazują się nie wpisywać w ten trend. I choć tak nietypowych skał jest na Księżycu relatywnie mało, to naukowcy mają podstawowy problem: wciąż nie wiedzą bowiem, dlaczego tak się dzieje.

Czytaj też: Okoliczna gwiazda ma nietypowy dysk. Nowe obserwacje wykazały jego zaskakującą cechę

Biorąc pod uwagę właściwości elektrostatyczne pyłu, autorzy wskazują na magnetyzm jako potencjalnie kluczowy aspekt. W myśl takiego scenariusza pył miałby unosić się w wyniku interakcji z wiatrem słonecznym, by później opadać na skały. Dalsze postępy w prowadzonych badaniach powinny dostarczyć informacji na temat tego, jakie procesy tworzą i zmieniają skorupę księżycową.