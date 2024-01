Laptop z Intel Core Ultra – sztuczna inteligencja dla każdego

Zacznijmy od teorii, czyli czym są procesory Intel Core Ultra z AI PC

Nowym elementem procesorów Intela z serii Core Ultra jest moduł NPU, czyli Neural Procesing Unit, w Polsce nazywany procesorem neuronowym. Być może niektórzy z Was już się zetknęli z takim rozwiązaniem, świadomie lub nie. NPU są wykorzystywane np. w niektórych smartfonach, gdzie wspomagają automatyczną obróbkę zdjęć przed zapisaniem finalnego zdjęcia. Chodzi o to, co dzieje się po wciśnięciu spustu migawki do momentu, w którym na ekranie zobaczymy zapisaną fotografię.

To jeden ułamek tego, do czego można wykorzystać algorytmy sztucznej inteligencji. W procesorach Intel Core Ultra sztuczna inteligencja integruje działanie samego procesora (CPU), układu graficznego (GPU) oraz procesora neuronowego (NPU). Ich współpraca przekłada się na wydajniejsze wykonywanie zadań, które powierzamy naszemu komputerowi.

Jak to wszystko działa? Czy sztuczna inteligencja nie powinna mieć dostępu do Internetu?

Zaszycie NPU w procesorze Intel Core Ultra pozwala na działanie sztucznej inteligencji na naszym komputerze bez konieczności nawiązania połączenia z Internetem. Nie korzystamy z AI, która jest… gdzieś tam i w zależności od naszych potrzeb szuka rozwiązania w sieci i przesyła je na nasze urządzenia. Sztuczna inteligencja jest w naszym komputerze zawsze i może to niekoniecznie dobre określenie, ale pilnuje tego, co robimy. Bo pamiętajmy, że AI uczy się naszych nawyków i tego jak korzystamy z komputera i aplikacji, dzięki czemu wraz z upływem czasu jest w stanie pomagać nam coraz skuteczniej.

Brak konieczności posiadania połączenia z Internetem to również gwarancja bezpieczeństwa. To, czego AI się nauczy, jest trzymane na naszym komputerze. Lokalne korzystanie ze sztucznej inteligencji częściowo wpływa też na niższe zużycie energii, bo nie musi mieć stałego połączenia z siecią. Sama AI w miarę poznawania naszych nawyków zacznie też optymalizować pracę podzespołów, a tym samym zmniejszać zużycie energii. Więc nasz komputer będzie pracować dłużej.

AI PC to bardzo dobre rozwiązanie dla twórców

Procesor Intel Core Ultra z NPU to bardzo dobra informacja dla osób, które wykorzystują laptopy do pracy kreatywnej. Najpierw jednak nowe rozwiązanie musi być odpowiednio wykorzystywane i nad tym pracują już najwięksi światowi giganci. Z jednej strony mówimy o firmach zajmujących się aplikacjami dla twórców, takich jak Adobe, Audacity, BlackMagic, CyberLink czy Krisp. Z drugiej nad wykorzystaniem AI w nowych procesorach Intela pracują też firmy z branży gamingowej, w tym m.in. 3DMark i twórcy gier takich jak Assain’s Creed Mirage, Call of Duty: Warzone czy Dying Light 2.

Sztuczna inteligencja jest w stanie tak zarządzać wykorzystaniem podzespołów, aby w pełni wykorzystać ich możliwości. Jeśli potrzebujemy większego wsparcia układu graficznego, to on dostanie większą część zadań do wykonania. Analogicznie w przypadku procesora lub potrzeby połączenia obu podzespołów.

Może to przypominać sytuację z kartami graficznymi Nvidia i wykorzystywaniem ich wysokiej mocy do pracy kreatywnej w ramach sterowników Nvidia Studio. Początkowo drzemiąca w nich moc była wykorzystywana tylko do gier, ale z czasem firmy zaczęły wykorzystywać ją do pracy kreatywnej i skok wydajności oraz komfortu pracy był ogromy. W przypadku AI PC i procesorów Intel Core Ultra będzie podobnie. Tyle tylko, że na wykorzystywanie modułu NPU nie będziemy miesili długo czekać, bo pierwsze wykorzystujące to aplikacje już są tworzone. A co ze sprzętem? Ten już trafia do sklepów.

Laptopa Acer Swift Go 14 z procesorem Intel Core Ultra, ekranem OLED i dodatkowo z promocją!

Jednym z pierwszych laptopów wykorzystującym procesor Intel Core Ultra, a konkretnie model Intel Core Ultra 7 155H. To 16-rdzeniowa i 22-wątkowa jednostka z taktowaniem do aż 4,8 GHz. A to tylko początek zalet tego przenośnego komputera, a metalowa obudowa o grubości 14,9 mm i masie 1,32 kg wcale nie jest tą najważniejszą.

Tą, z mojego punktu widzenia, jest ekran OLED. Ma przekątną 14 cali, proporcje 16:10 przy rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli, 100% pokrycie palety DCI-P3 oraz deklarowaną jasność 400 nitów. Mało? Niekoniecznie, bo musimy pamiętać, że ekrany OLED na ogół sprawiają wrażenie znacznie jaśniejszych i tak jest w tym przypadku. Na ogół korzystałem z jasności na poziomie 60%, co zazwyczaj mi się nie zdarza w przypadku innych laptopów. Ekran OLED to z jednej strony perfekcyjna czerń i nieograniczony kontrast, ale też bardzo ładne, mocno nasycone kolory i ochrona wzroku ze względu na niższą emisję światła niebieskiego.

Najnowszy procesor Intel Core Ultra to tylko początek bardzo mocnej specyfikacji, do której musimy dołożyć aż 32 GB pamięci RAM LPDDR5X i dysk SSD o pojemności 1 TB. Na deser zostaje karta graficzna Intel Arc, Wi-Fi 6E i bogaty zestaw portów – 2x USB-C (DisplayPort i Thunderbolt 4), HDMI 2.1, 2x USB 3.2 i Jack 3,5mm. Akumulator ładujemy przez port USB-C z mocą 100 W, co jest dużym ułatwieniem, bo ładujemy szybko i uniwersalną ładowarką, której możemy też użyć do naładowania smartfonu.

A co z promocją? Jeśli do 15 stycznia kupicie laptopa z procesorem Intel Core Ultra w sklepach Media Expert, x-kom, Komputronik lub RTV Euro AGD, dostaniecie w prezencie głośnik JBL Flip 6 o wartości 479 zł. Jak już zima odpuści, będzie jak znalazł pod wiosenne, a później letnie wyjazdy.