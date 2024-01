Microsoft ponownie zrzuca Apple z tronu lidera. W jakim aspekcie okazał się lepszy?

Nie można powiedzieć, aby zarówno Apple, jak i Microsoft narzekały na brak klientów oraz nie miały dla wszystkich użytkowników szerokiego wyboru swoich usług i sprzętów. Nie są to jedyne marki na rynku i raz do roku ekonomiści podsumowują, ile warta jest każda. W ten sposób powstaje ranking najcenniejszych marek i jak się okazuje – na początku 2024 roku to właśnie Microsoft jest najlepszy pod tym względem.

Microsoft najcenniejszą marką 2024

Apple przez lata dzierżyło palmę pierwszeństwa jako najbardziej wartościowa marka na świecie, jednak kilkakrotnie Microsoft stawał się liderem. Ostatni raz miało to miejsce na przełomie 2020 i 2021 roku, a jedną z przyczyn było zwiększenie wartości firmy dzięki powszechnemu użytkowaniu podczas pandemii należącego do niego komunikatora Teams. Gdy pandemia opadła, Apple wróciło na tron, a teraz znowu z niego schodzi. W jaki sposób Microsoft podniósł swą wartość?

Przede wszystkim dzięki zaangażowaniu się w projekty związane ze sztuczną inteligencją poprzez OpenAI. ChatGPT stał się synonimem SI na obecnym poziomie, a ponieważ sprawa jest rozwojowa, na tym zapewne się nie skończy. Natomiast firma z Cupertino chyba przespała lub zlekceważyła tę gałąź technologii – aczkolwiek są pewne informacje, że Apple pracuje nad własnymi modelami językowymi. Ponadto w 2023 roku nie wprowadziła żadnych nowych modeli iPadów, dlatego też jej przychody były nieco mniejsze niż zazwyczaj – choć i tak gigantyczne w porównaniu z innymi.

Ale w 2024 wartość Apple może znowu podskoczyć – i to mocno. Firma pracuje nad wieloma nowymi produktami oraz podrasowaniem istniejących rozwiązań, jak nowe modele iPad Pro z chipami M3 i wyświetlaczami OLED, a hitem ma być headset Vision Pro, który oficjalnie zostanie zaprezentowany już drugiego lutego. Analitycy wieszczą wielki sukces, ale jak będzie – to się okaże. Jeśli prognozy się sprawdzą, Apple wróci na tron. Aczkolwiek czy będzie to hit sprzedażowy – trudno powiedzieć, gdyż podstawowa wersja headsetu wynosi 3499 dolarów, czyli ponad 14 tys. złotych!

Dlatego póki co Microsoft cieszy się tytułem najcenniejszej marki świata, a jak będzie za rok? Wszystko możliwe.