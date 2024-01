Anomalia doprowadziła do wykrycia nowej cząstki. Wielkie doniesienia ze świata fizyki

Chodzi o tzw. neutrino sterylne, któremu poświęcono publikację zamieszczoną na łamach Physical Review Letters. Należy mieć na uwadze fakt, iż wciąż mowa o hipotetycznie istniejącej cząstce. Takowe, jeśli faktycznie występują, miałyby ze sobą oddziaływać wyłącznie za pośrednictwem grawitacji. Oznacza to pominięcie wszystkich pozostałych pozostałych oddziaływań podstawowych ujętych w Modelu Standardowym.

Przypominamy, że zalicza się do nich – poza grawitacją – także oddziaływanie słabe, elektromagnetyczne i silne. W toku prowadzonych obserwacji członkowie zespołu badawczego zwrócili uwagę na anomalię występującą już we wcześniejszych eksperymentach, których elementem były słoneczne źródła neutrin, czyli cząstek elementarnych należących do leptonów.

Eksperyment BEST jest prowadzony w placówce znajdującej się ponad kilometr pod ziemią w Obserwatorium Neutrin Baksan zlokalizowanych w górach Kaukazu. W ramach nowych badań naukowcy napromieniowali zbiornik galu, który utrzymuje się w stanie ciekłym w temperaturze pokojowej. Autorzy wykorzystali w tym celu intensywne źródło neutrin emitowanych za sprawą rozpadów radioaktywnego chromu. Jako że dochodzi do reakcji w galu, za sprawą których powstaje izotop zwany germanem-71, to może on być w ten sposób pozyskiwany i ekstrahowany w celu wykonania obliczeń.

Do wykrycia hipotetycznie istniejącej cząstki zwanej neutrinem sterylnym doprowadziły eksperyment BEST prowadzony w górach Kaukazu

Jak się okazało, germanu powstało znacznie mniej, niż można się było spodziewać. Podobna anomalia została wykryta w poprzednich eksperymentach z wykorzystaniem galu, dlatego z pewnością coś było na rzeczy. Badacze musieli jednak wyjaśnić, co było źródłem tych niejasności.

Przejdźmy jednak do szczegółowych rezultatów. Kluczowym wnioskiem wyciągniętym przez autorów było to, że wydajność germanu-71 była o 20% do 24% niższa od oczekiwanej. A skąd się brały oczekiwania w tym zakresie? Naukowcy tworzyli swoje przewidywania na podstawie intensywności źródła neutrin oraz wiedzy z zakresu pochłaniania tych cząstek. Z jednej strony pojawiły się więc wyniki sprzeczne z logiką, ale z drugiej – zgodne z tym, co udało się wywnioskować w czasie poprzedniego eksperymentu.

Cel, podzielony na wewnętrzną i zewnętrzną część, miał posłużyć do zlokalizowania wskaźnika oscylacji neutrin, za sprawą której na przykład neutrino elektronowe zmienia się w mionowe. Nie udało się jednak zaobserwować oznak takiej oscylacji, co oznacza, iż źródło opisywanej anomalii pozostaje niezidentyfikowane. Nie wiadomo więc, skąd się wzięły tak dziwne wyniki pomiarów, a członkowie zespołu biorą pod uwagę między innymi udział nieznanych jeszcze zjawisk fizycznych czy wpływ niepożądanych czynników na przebieg eksperymentu.