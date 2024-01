Oppo Find X7 Ultra zapowiada się na sztos. Takich wygibasów nie znajdziecie w żadnym innym smartfonie

Oppo Find X7 Ultra nie kryje się ze swoimi fotograficznymi ambicjami – na tylnej wyspie widać aż cztery obiektywy aparatów, a każdy z nich robi zdjęcia o rozdzielczości 50 Mpix. Matryca w głównym to jednak nie byle egzemplarz – mamy bowiem do czynienia z drugą generacją 1-calowego sensora firmy Sony (model LYT-900). Obiektyw o jasności f/1.8 ma optyczną stabilizację obrazu. Jeśli to nadal was nie przekonuje, to co powiecie na dwa peryskopowe aparaty? Żaden inny telefon na rynku nie doczekał się jeszcze takiego rozwiązania. Pierwszy z nich oferuje 3-krotny zoom optyczny (sensor Sony IMX890 1/1,56″), zaś drugi aż 6-krotny (sensor Sony IMX858 1/2.51″).

Od strony oprogramowania wszystkie aparaty Oppo Find X7 Ultra wykorzystują nowy autorski silnik Oppo (HyperTone Image Engine). Telefon ma ekran LTPO OLED o przekątnej 6,82″ i rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem 120 Hz i szczytową jasnością na poziomie 4500 nitów podczas oglądania treści typu HDR. W roli mózgu występuje oczywiście Snapdragon 8 Gen 3 od firmy Qualcomm, który uzupełnia 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5X oraz 512 GB pamięci na dane UFS 4.0. Baterię o pojemności 5000 mAh można ładować przewodowo z mocą 100W lub bezprzewodowo z mocą 50W. Oczywiście prosto po wyjęciu z pudełka telefon posiada Androida 14 z nakładką ColorOS.

Oppo Find X7 Ultra pozostanie cukierkiem za szybą?

Dwukolorowy design znany z poprzedniej odsłony został zachowany, a jednocześnie lekko udoskonalony, dzięki temu telefon prezentuje się jeszcze lepiej. Wszystko pięknie, ale w tej beczce miodu jest już dość oczywista i wyczuwalna łyżka dziegciu. Oppo Find X7 Ultra został właśnie zaprezentowany jako nowość na rynku chińskim i na razie niewiele wskazuje na to, aby jego dostępność została rozszerzona na Europę oraz Stany Zjednoczone. Na pocieszenie, do najtańszych nie należy, bowiem wariant 12/256 GB został w Państwie Środka wyceniony na 5999 juanów (ok. 840 dolarów). Wariant 16/256 GB to już wydatek rzędu 6499 juanów (ok. 910 dolarów). Najbardziej wypasiona wersja, czyli 16/512 GB wiąże się z wysupłaniem z portfela w Chinach 6999 juanów (ok. 980 dolarów).

Wiemy już, że Oppo Find X7, czyli podstawowy model z serii, będzie mieć na pokładzie układ MediaTek Dimensity 9300 (zamiast Snapdragona 8 Gen 3) i względem Oppo Find X7 Ultra straci jeden z teleobiektywów. Podstawowy aparat Find X7 bazuje na 50-megapikselowym sensorze Sony (LYT-808), który mogliśmy już zobaczyć w OnePlus 12 i realme GT5 Pro. Jest więc bardziej przewidywalnie, ale nadal możemy się spodziewać dość dobrej jakości zdjęć. Po więcej informacji odsyłam do powyższego tekstu Joanny, a ja z niecierpliwością czekam na nowe wieści po oficjalnej premierze, wraz z dostępnością i cenami na rynku europejskim (o ile znów nie okaże się, że Oppo Find X7 podobnie jak Oppo Find X6 nie zostaną wprowadzone na globalne rynki).